Lastenrad mit Photovoltaik

„Sonnenklar – Solarstrom nutzen, wie es für dich passt“ lautet due Kampagne der Verbraucherzentrale NRW. Der Ahlener Energieberater Hubertus Pieper erklärt am Infostand, was dahinter steckt.

Die

Verbraucherzentrale NRW lädt zu ihrer Kampagne „Sonnenklar – Solarstrom nutzen, wie es für dich passt“ ein. Welche Technologien rund um Sonnenstrom an Balkon und Haus sinnvoll sind, zeigt die Ahlener Beratungsstelle am Freitag (26. August) ab 10.30 Uhr an einem Infostand am Marienplatz. Vor Ort kommt ein innovatives Elektro-Lastenfahrrad zum Einsatz, an dem Photovoltaikmodule auf dem Dach installiert sind, die über Ladestationen Tablets mit Sonnenenergie versorgen. Verbraucherinnen und Verbraucher sind so dazu eingeladen, sich über die Tablets und ein Online-Beratungstool über die Vorteile von Photovoltaiktechnologien zu informieren.

Ob mit einem kompakten Stecker-Solargerät am Balkon, der Photovoltaikanlage auf dem Hausdach oder Mobilitätslösungen rund um Solarstrom: Mitmachen kann jeder und den eigenen Sonnenstrom erzeugen. Informationen dazu bietet die Verbraucherzentrale NRW unter www.verbraucherzentrale.nrw/sonnenklar und in ihrer Beratungsstelle.