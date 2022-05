Lastenräder ausgiebig testen

Am 2. Juni geht‘s rund auf dem Ahlener Markt. Dafür sorgt die Cargobike-Roadshow.

Was Lastenräder alles können, das zeigt die Cargobike-Roadshow am 2. Juni auf dem Markt.

Ob Kinderbeförderung, Einkauf oder Ausflug: Lastenräder liegen voll im Trend und haben ein großes Potenzial für die Verkehrswende. Fahrspaß und Vorteile von Lastenrädern können jetzt ganz praktisch bei der Cargobike-Roadshow am kommenden Donnerstag (2. Juni) zwischen 13 und 18 Uhr auf dem Ahlener Marktplatz „erfahren“ werden. Bürgermeister Dr. Alexander Berger und der Bau-, Planungs- und Umweltdezernent des Kreises Warendorf, Dr. Herbert Bleicher, werden das Event eröffnen.

Die Cargobike-Roadshow bietet zwölf unterschiedliche E-Lastenräder von zwölf Herstellern zum ausgiebigen Testen. Dazu gibt es hersteller- und händlerneutrale Beratung durch die Expertinnen und Experten des Roadshow-Teams. Unter den Testrädern sind zwei- und dreirädrige Modelle, spannende Marktneuheiten sowie bewährte Klassiker. Alle Testräder haben einen E-Antrieb, der bis maximal 25 Kilometer pro Stunde unterstützt und sind für die private Nutzung (insbesondere Kindertransport) ausgerüstet. Auch eine Rikscha für zwei Seniorinnen und Senioren ist dabei.

Gewerbliche Einsätze

Gewerbetreibende sind ebenfalls zum Testen eingeladen, denn die meisten Testräder sind auch mit Transportaufbauten für gewerbliche Einsätze erhältlich. Das Testangebot ist kostenlos. Eine vorherige Anmeldung und Vorerfahrungen mit Lastenrädern sind nicht erforderlich.

Die Bundesregierung fördert gewerbliche E-Lastenräder und Anhänger mit einer Kaufprämie von bis zu 2500 Euro, teilt die Stadt Ahlen mit. In Nordrhein-Westfalen gibt es eine zusätzlich beantragbare Kaufprämie des Landes für gewerbliche E-Lastenräder. Einige Kommunen in NRW bieten auch eine Kaufprämie für private Lastenräder, so auch die Stadt Ahlen: Bis zu 1000 Euro für E-Lastenräder und maximal 500 Euro für muskelbetriebene Lastenräder fördert die Stadt, ebenfalls werden Anhänger bezuschusst. Dazu stehen jährlich 15.000 Euro zur Verfügung.

Infos zur Förderung

Weitere Infos zur Förderung durch die Stadt Ahlen gibt Mobilitätsmanager Lukas Ossenbrink, Telefon 5 94 78, E-Mail ossenbrinkl@stadt.ahlen.de, beim Kreis Warendorf ist Burkhard Hemmann, Telefon 02581 / 53 61 13, E-Mail burkhard.hemmann@kreis-warendorf.de, der richtige Ansprechpartner.

Die Cargobike Roadshow ist im Auftrag der Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte, Gemeinden und Kreise in NRW bis 3. Juni in zehn nordrhein-westfälischen Städten zu Gast. Alle Stationen und die Testräder gibt es unter www.cargobikeroadshow.org/aktuelle-tour.