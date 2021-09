Lastenräder stehen zur Schnupperfahrt bereit

Zum zweiten Mal nimmt die Stadt Ahlen vom 16. bis 22. September an der Europäischen Mobilitätswoche (EMW) statt. Im Jahr 2020 hatte die Stadt bei der erstmaligen Teilnahmemit der Aktion „Spielweg“ auf die Wichtigkeit von Gehwegen aufmerksam gemacht. Durch eine bunte Einfärbung auf dem Wetterweg wurde aufgezeigt, dass der oftmals graue Weg zwischen Straße und Häuserfront für Kinder auch Spaß bereiten sowie zu kreativen Ideen und Spielen anregen kann.

In diesem Jahr bietet die Stadt Ahlen neben kleinen Aktionen am Samstag, 18. September, eine Veranstaltung zum Thema Lastenräder an. Sie werden immer beliebter und die Verkaufszahlen sind rasant gestiegen. Daher haben an diesem Tag alle Interessierten die Möglichkeit, ein Lastenrad selbst auszuprobieren. Auf dem Bruno-Wagler-Weg, an der Wersebrücke Weststraße (gegenüber vom Parkplatz Westenmauer), sind von 10 bis 15 Uhr alle dazu eingeladen.

Klaudia Froede, Leiterin der städtischen Stabsstelle Klimaschutz und Mobilität, freut sich auf die Info-Veranstaltung: „Das Lastenrad verbindet nachhaltige Mobilität mit der Möglichkeit, auch schwere Einkäufe, Kinder oder sonstige schwere Gegenstände ohne ein Auto zu transportieren. In Ahlen ist die Vielzahl aller Wege geringer als fünf Kilometer und somit leicht mit dem Rad zu bewältigen, zumal viele Lastenräder ja auch als Elektro-Modell angeboten werden. Somit ist es ein wichtiger Baustein auf dem Weg zur dringend notwendigen Mobilitätswende.“

Unterstützt wird die Stadt von der Ahlener Ortsgruppe des ADFC (Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club), dem Zweirad-Center Dam­mann, der WFG und Edgar, dem Maskottchen der EMW. Da die Stadt Ahlen seit einem Jahr den privaten Kauf von Lastenrädern mit bis zu 1000 Euro fördert, wurden auch Personen eingeladen, die bereits ein Lastenrad besitzen, um ihre Erfahrungen zu teilen.

Außerdem finden im Stadtgebiet weitere Angebote während der EMW statt:

Ampelquiz: Im Stadtgebiet können Fußgänger die ganze Woche über ihr Wissen zum Thema Mobilität an den Ampeln testen. Unter dem Motto „Warten & Raten“ können sie die Rotphase mit einem Ampelquiz spielerisch nutzen.

Aktionsbox Spielweg: Die Aktionsbox Spielweg wird im Umfeld von drei Schulen im Stadtgebiet angebracht – bei der Augustin-Wibbelt-Schule in Vorhelm, der Lambertischule in Dolberg und der Paul-Gerhardt-Schule in der Innenstadt. Die Nutzung der Aktion kann die ganze Woche über erfolgen.

VIP-Ticket: Während der gesamten Woche kostenfrei mit dem ÖPNV im Münsterland unterwegs sein. Gemeinsam mit den Kreisen des Münsterlandes und den Verkehrsunternehmen der Region bietet die RVM das VIP-Ticket an. Alle Aktionen unter www.muensterland.com/wirtschaft/leben/natur-und-umwelt/klimaschutz/europaeische-mobilitaetswoche-kreis-warendorf/. Fragen beantwortet Mobilitätsmanager Lukas Ossenbrink unter 59478 oder unter ossenbrinkl@stadt.ahlen.de.