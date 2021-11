Laternen und Augen strahlen

Martinsumzug in der Kita Villa Regine

„Ich gehe mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir“ – eigentlich altbekannte Gesänge, die am Donnerstag rund um die Kita Villa Regine ertönten. Und doch war es eine ganz besondere Stimmung, die den Martinsumzug der Einrichtung erfüllte. Denn nachdem dieser im letzten Jahr ausfallen musste, war die Freude jetzt doppelt so groß.

„Das ist das erste Fest, was wir wieder zusammen feiern können“, betonte Einrichtungsleiter Ludger Althoff und freute sich mit seinem Team und den Eltern über zahlreiche strahlende Kinderaugen, die mit leuchtenden Schafen oder Raketen in der Hand am frühen Abend loszogen, Lieder sangen und die Gemeinschaft genossen.

Laternen selbst gebastelt

Schon Tage zuvor fieberten die Regine-Kids auf diesen Tag hin. Zusammen mit ihren Eltern bastelten sie ihre Laternen selbst und übten in den Morgenkreisen mit Begeisterung klassische Martinslieder. Wie gut sie die Texte schon können, konnten sie dann beim Umzug mit dem Pferd „Topsy“ zeigen, das zusammen mit seiner Reiterin Anja Richter von der „Happy Day Ranch“ in Enniger den Kopf des Umzugs bildete.

Für einen weiteren Höhepunkt des Festes hatten die 14 angehenden Schulkinder mit ihren Erzieherinnen Heike Laumeier und Yonca Stiemer gesorgt: Sie hatten zu der berühmten Geschichte über den geteilten Mantel als bekannteste der guten Taten von Sankt Martin ein kleines Theaterstück vorbereitet, das sie den jüngeren Kindern und Eltern voller Stolz präsentierten. „Die Kinder waren mit sehr viel Spaß bei der Sache“, berichtete Heike Laumeier, die heraushob, dass diese selbst entschieden hätten, wer welche Rolle übernimmt.

Anja Richter und Topsy führten den Martinsumzug rund um die Kindertagesstätte an. Foto: Martin Feldhaus

Nach dem Umzug gab es im Innenhof der Kita eine kleine Stärkung in Form von Brezeln, Kakao oder Glühwein, die man rund um ein wärmendes Lagerfeuer genießen konnte. Für die Teilnahme am Laternenumzug galt die 3G-Regel. Zudem hatten sämtliche Kinder und Erzieher erst am Morgen eine PCR-Pooltestung durchgeführt.