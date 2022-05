Lebenshaltungskosten explodieren

Strom, Benzin oder Lebensmittel – die Lebenshaltungskosten steigen seit Jahren. Durch den Krieg in der Ukraine und coronabedingte Mehrausgaben hat sich die Lage noch einmal verschärft. Schwierig für viele Menschen, existenzbedrohend für Hartz-IV-Empfängerinnen und -Empfänger. Denn die Anpassung des Regelsatzes reiche, so die Caritas-Sozialberatung in einer Pressemitteilung, vorne und hinten nicht, wie auch der von der Freien Wohlfahrtspflege NRW und dem Institut Arbeit und Qualifikation der Universität Duisburg-Essen vorgelegte Arbeitslosenreport zeige.

Die Grundsicherung muss das Existenzminimum sicherstellen. Wenn solch enorme Preissteigerungen nicht berücksichtigt werden, ist der Regelsatz verfassungswidrig. Hier muss der Gesetzgeber dringend tätig werden,“ fordert der Caritasverband Ahlen, Drensteinfurt und Sendenhorst, vertreten durch Fachdienstleiter Hermann Wetterkamp, Sozialpädagogin Lisa Wieland und Sozialarbeiter Christian Raulf.

Schere weiter auseinandergegangen

Bereits 2014 habe das Bundesverfassungsgericht festgestellt, dass die Regelbedarfe an der untersten Grenze dessen liegen, was verfassungsrechtlich gefordert ist. „Seitdem ist die Schere immer weiter auseinandergegangen. Schon im Januar war mehr als offensichtlich, dass mit vollkommen unzureichenden drei Euro mehr pro Monat die steigenden Lebenshaltungskosten nicht aufgefangen werden können. Durch den Krieg in der Ukraine gehen die Energiekosten jetzt noch steiler nach oben“, so Hermann Wetterkamp, Leiter des Fachdienstes Existenzsichernde Hilfen beim Caritasverband.

Aber nicht nur die steigenden Energiekosten bereiten dem Team große Sorgen. Auch die Preise für Lebensmittel steigen unaufhörlich. Diese Entwicklung sei auch schon im Warenkorb, dem Caritas-Sozialkaufhaus für Menschen mit geringem Einkommen, zu spüren. So habe die Nachfrage nach dem Ausweis, der zum Einkauf im Warenkorb berechtigt, deutlich zugenommen, so Lisa Wieland.

Sei eine existenzgefährdende Unterdeckung durch unvermittelt auftretende, extreme Preissteigerungen nicht auszuschließen, dürfe der Gesetzgeber nicht auf die reguläre Fortschreibung der Regelbedarfsstufen warten, zitieren die Caritas-Fachleute das Verfassungsgerichtsurteil. So forderten auch die Wohlfahrtsverbände in NRW eine Erhöhung, die zum Verbraucherpreisindex passt und so der Lebensrealität entspricht. Nach ihren Berechnungen müsste ein bedarfsgerechter Regelsatz für einen alleinstehenden Menschen deutlich über 600 Euro pro Monat liegen. Aktuell betrage er 449 Euro.

Besonders kritisch bei Alleinerziehenden

„Steigende Preise, aber nicht mehr Geld zum Leben – das funktioniert so nicht. Wir brauchen eine Anpassung der Regelsätze und Soforthilfemaßnahmen. Mit 100 Euro mehr im Monat wäre zumindest eine kurzfristige Unterstützung gegeben“, so Christian Raulf von der Caritas-Sozialberatung.

Der Arbeitslosenreport zeigte: Besonders kritisch sieht es bei Alleinerziehenden mit zwei oder mehr Kindern aus. „Die Erkenntnisse sind nicht neu und gerade deswegen ist es so erschreckend, dass sich seit Jahren nichts an der Situation ändert“, sagt Martina Holtel, Sozialarbeiterin im Team des Fachdienstes Existenzsichernde Hilfen. Gleiches gelte für Kinder im SGB-II-Bezug. In Deutschland wüchsen 2,8 Millionen Kinder in Armut auf. Durch die drastisch steigenden Lebenshaltungskosten für Lebensmittel, Energie und Mieten würden vermutlich immer mehr Menschen von Armut bedroht oder betroffen sein. Das Caritas-Team: „Das können wir nicht länger hinnehmen. Wir benötigen sofort den Sofortzuschlag für von Armut betroffene Kinder und die Kindergrundsicherung muss endlich umgesetzt werden.“