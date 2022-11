Lebensmittel als Geschenk

Wenn der Kirchort St. Elisabeth Namenstag feiert, hat das Kirchortteam bisher immer Geschenke gebastelt, die die Gottesdienstbesucher mitbekommen haben. Dieses Jahr war es anders, die Besucherinnen und Besucher der Gottesdienste am Wochenende sollten Lebensmittel für eine Sammlung zugunsten des Caritas- Warenkorbs mitbringen.

Not steigt an

„Die Heilige Elisabeth hat auch Lebensmittel an Bedürftige verschenkt“, erklärte Magdalena Knipping, wie das Kirchortteam auf die Idee kam, es ihrer Namenspatronin gleichzutun. Denn die aktuelle Not sei durch Kostensteigerungen enorm gewachsen. Das Kirchortteam freute sich am Ende über das gute Ergebnis. „Bei immer weniger werdenden Gottesdienstbesuchern sind wir über die Anzahl der Lebensmittel sehr überrascht“, bilanzierte Maria Dückinghaus.