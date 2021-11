Lebensretter im Flecktarnanzug

Bei einem schweren Verkehrsunfall, der sich im Oktober am Kamener Kreuz ereignet hat, wurden zwei Soldaten ungeahnt zu Lebensrettern.

Soldaten aus Ahlen und Augustdorf bei Unfall am Kamener Kreuz

Stabsunteroffizier Okan war als Unfallretter am Kamener Kreuz im Einsatz. Über das engagierte Eingreifen freuen sich Kompaniefeldwebel Michael Flügge (l.) und ZAW-Leiter Thomas Stroetzel (r.).

Über 90 000 Fahrzeuge passieren täglich den Autobahnknotenpunkt vor den Toren Dortmunds. Am Kamener Kreuz treffen zwei der wichtigsten Autobahnverbindungen in Deutschland aufeinander. Die A1 verbindet das Ruhrgebiet mit Norddeutschland, die A2 reicht über Hannover bis an die deutsch-polnische Grenze.