Legende begründet das Bild der christlichen Nächstenliebe

Zahlreiche Kinder schauten sich am Freitag mit ihren Eltern die St.-Martin-Geschichte an der Albert-Schweitzer-Schule an, bevor sie zum großen Laternenumzug durch die Stadt aufbrachen.

Die Dämmerung brach herein und der Schulhof der Albert-Schweitzer-Schule füllte sich zusehends mit den bunten Laternen der Kindern und ihren Eltern. Der Schulhof war am Freitag der Ausgangspunkt für den traditionellen St.-Martinsumzug durch die Stadt. Eingeladen hatten die Kindertagesstätten des Evangelischen Kirchenkreises.

Den Auftakt machte die szenische Darstellung der Martinslegende, in der der römische Offizier, der spätere St. Martin, im Winter auf den fast erfrorenen Bettler trifft. Mit dem Teilen des warmen Militärmantels rettet der Römer den Mann und begründet das Bild der christlichen Nächstenliebe, was seit Jahrhunderten als Vorbild unzähliger Christen gilt.

Reitpony Pepper wieder mit dabei

Vor der Grundschule spielten Paula und Leni die römischen Soldaten, Fabian den Bettler und schließlich Alexander den heiligen Martin. Der ritt auf einem Veteranen unzähliger Martinszüge, dem Reitpony Pepper. Der ist den Laternenzauber und die nicht immer ganz ruhigen Kinder gewöhnt und zog mit Gleichmut dem doch recht langen Zug voran.

Der nahm seinen Weg durch die Fußgängerzone in Richtung Pauluskirche. Die Querung der Gerichtsstraße wurde durch die Polizei gesichert, so dass alle ungefährdet ihre vorbestellten Martinsbrezel am evangelischen Gotteshaus in Empfang nehmen konnten.