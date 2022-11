Lehmputz verbessert das Wohnklima

Wer immer schon erfahren wollte, wie Lehmputz in den eigenen vier Wänden angebracht werden kann, ist beim Workshop im Bürgerzentrum Schuhfabrik mit Manfred Röwelkamp genau richtig. Am 12. November (Samstag) von 11 bis 17 Uhr geht das Bürgerzentrum Schuhfabrik mit der Thematik Nachhaltigkeit neue Wege und bietet einen Workshop zum Aufbringen von Lehm-Edelputz praktisch und theoretisch an.

Oberflächen aus Lehm üben einen ganz besonderen Reiz aus, verbessern das Wohnklima und bieten jede Menge Gestaltungsfreiheit. Mit Lehm zu arbeiten ist ein ganzkörperliches Vergnügen, heißt es in der Ankündigung der Schuhfabrik.

Grundverständnis für den Baustoff

Der Kurs bietet die Möglichkeit, ein Grundverständnis für den Baustoff Lehm zu bekommen und die besonderen Eigenschaften von Lehm am Beispiel des Lehm-Edelputzes selbst auszuprobieren und zu erleben. Die praktische Verarbeitung in der Altbausanierung steht dabei im Vordergrund.

Der Workshop wird von Manfred Röwekamp geleitet. Er bringt langjährige Erfahrung im Umgang mit ökologischen Baustoffen mit. Der ausgebildete Tischler, Bodenleger und erfahrene Händler für ökologische Baustoffe ist unter anderem auch als Referent, Schulungsleiter und technischer Berater im Bereich Lehm und Altbausanierung tätig.

Eigenschaften und Aufbereitung

Folgenden Themen stehen auf dem Programm des Workshops: Eigenschaften und Aufbereitung von Lehm, Vorbereitung von Putzuntergründen, Aufbringen von Lehm-Edelputz, abschließendes Bearbeiten der Putzoberfläche (reiben, schwämmen, glätten) und die theoretische Erörterung weiterer Gestaltungsmöglichkeiten mit Lehmputzen.

Es können maximal fünf Personen teilnehmen. Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmeldung erforderlich im Büro der Schuhfabrik unter Telefon 30 05 oder unter info@schuhfabrik-ahlen.de. Der Workshop ist Teil des Projekts „Dritte Orte – Raum und Zeit für Veränderung“ und wird über das Ministerium für Kultur und Wissenschaft NRW gefördert.