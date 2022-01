Lehrkräfte beweisen Fitness

Auch in diesem Jahr wurden wieder sportliche Leistungen an der Therese-Münsterteicher-Gesamtschule durch die Verleihung der Sportabzeichen geehrt. Mithilfe des Kreissportbunds konnten trotz der coronabedingten sportlichen Einschränkungen insgesamt 50 Jugendsportabzeichen, teilweise sogar in Gold, ausgestellt werden. Auch acht Lehrerinnen und Lehrer absolvierten das Sportabzeichen. Die Urkunden und Ehrennadeln der Jugendlichen wurden mit den Zeugnissen durch die Klassenlehrerinnen und -lehrer verliehen. Die Lehrkräfte wurden in einer Dienstbesprechung durch die Schulleitung geehrt.