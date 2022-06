Leichenfund im Hammer Westen

Eine grausame Entdeckung machte ein Fahrradfahrer in Hamm am frühen Freitagmorgen.

Leichenfund nahe dem Datteln-Hamm-Kanal: In den frühen Morgenstunden am Freitag entdeckte ein Radfahrer im Naturschutzgebiet Am Tibaum in Sandbochum eine Frau. Der herbeigerufene Notarzt konnte nur noch deren Tod feststellen.

Nach Feuerwehr und Kripo wurde eine Mordkommission aus Dortmund eingeschaltet und der Fall an die Staatsanwaltschaft Dortmund übergeben, da nach ersten Erkenntnissen ein Fremdverschulden nicht ausgeschlossen werden kann. Die Identität der Frau ist noch nicht bekannt, auch die Todesursache muss noch geklärt werden. Eine Obduktion wurde angeordnet. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort, auch eine Drohne kommt zu Einsatz, die das entsprechende Gebiet überfliegt.