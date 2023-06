Leitmotiv „Toleranz - gegen Antidiskriminierung“

Die Vorbereitungen sind fast abgeschlossen, die Vorfreude steigt für das Fest der Kulturen am 27. August (Sonntag) von 13 bis 19 Uhr im Ahlener Stadtpark. Geschäftsführer Dietmar Zöller hatte am Mittwochabend die teilnehmenden Vereine, Verbände und Gruppen zu einem Vorbereitungstreffen eingeladen.

„Ich freue mich, nach vielen Jahren die 14. Auflage des Festes wieder im Stadtpark feiern zu können“, sagte er und lobte die Neugestaltung bis auf die Tatsache, dass die Planer wohl die Steckdosen vergessen hätten. Das werde jetzt eine besondere Herausforderung für das Technik-Team, das wie in den Vorjahren von Detlef Wonnemann angeführt wird. Eindringlich warb der Geschäftsführer dafür, nur während der vorgesehenen Aufbau- und Abbau-Zeiten die Fahrzeuge im Park abzustellen, ansonsten müssen sie abgeschleppt werden.

Innosozial-Geschäftsführer Dietmar Zöller beim Planungstreffen Foto: Angelika Knöpker

Innosozial-Mitarbeiterin Agnieska Bednorz stellte mit „Toleranz - gegen Antidiskriminierung“ das Leitmotiv vor. „Der Hass hat zugenommen, wir dürfen Diskriminierung nicht hinnehmen und wegschauen“, will sie im Rahmen des Festes gezielt eine Kampagne starten. Dafür nimmt sie Kooperationspartner mit ins Boot, unter anderem „Demokratie leben“. Als erschreckend bezeichnete sie die Studie von „Plan International“, nach der ein Drittel der Männer im Alter zwischen 18 und 35 Jahren es in Ordnung findet, Gewalt anzuwenden gegenüber der Partnerin. Auch der allgemeine Lagebericht zeige, dass massiver Handlungsbedarf in Deutschland besteht. Ab dem 1. Juni hat Innosozial eine eigene Beratungsstelle an der Zeppelinstraße 63 eingerichtet.

Spielmobil und Hüpfburg

Silke Schneider vom Orga-Team informierte über das Bühnenprogramm, das wieder eine bunte Mischung aus Show, Tanz, Musik und Unterhaltung bietet. Das Spielmobil kommt, es wird eine Hüpfburg aufgebaut und sogar Bungee-Jumping angeboten. Die Hundestaffel ist vertreten und an vielen Info-Ständen warten Überraschungen auf die Besucherinnen und Besucher.

Das nächste und letzte Planungstreffen findet am 24. August um 18 Uhr im Stadtpark bei jedem Wetter statt. Dann können Interessierte sich ihre Standorte auf einem Plan ansehen und letzte Korrekturen anbringen.