Leitungsteamtreffen keine „Geheimveranstaltung“

Der KAB-Stadtverband löste sich vergangenes Jahr auf. Durch die Fusion der Ortsvereine entstand eine starke neue Gemeinschaft. Und die steigt jetzt mit einem großen Team an der Spitze in die weiteren Planungen ein.

Der neue stadtweite Ortsverein St. Michael der Katholischen Arbeitnehmerbewegung (KAB) hielt am Sonntag im Barthelhof erstmals eine Jahreshauptversammlung ab. Die neue Satzung wurde dabei einstimmig angenommen.

„Genau heute vor neun Monaten hatten wir unsere Fusionsversammlung“, erinnerte Teamsprecher Martin Hill an das für die Ahlener KAB geschichtsträchtige Datum am 26. September 2021. Seitdem fanden coronabedingt nur wenige Veranstaltungen statt, wie die Altkleidersammlung im März. „Da haben wir 1,5 Tonnen zusammenbekommen“, freute sich Martin Hill. Die Hälfte der Erlöse aus der Sammlung geht an die Partner-KAB in Sri Lanka, die andere Hälfte fließt in die Ukrainehilfe. Auch das Osterfeuer ist gut angenommen worden.

Aufgabenbereiche verteilt

Trotz aller Pandemiebeschränkungen hat sich das Leitungsteam immer am zweiten Dienstag im Monat wenn möglich im Pfarrheim St. Elisabeth getroffen. Martin Hill lud Mitglieder mit Interesse dazu ein, dazuzustoßen: „Das ist keine Geheimveranstaltung.“ Inzwischen hat das Leitungsteam seine Aufgabenbereiche festgelegt. Martin Hill ist Teamsprecher, Bernhard Kuhlbusch sein Vertreter. Margret Zibulski hat die Kasse übernommen. stellvertretender Kassierer ist Elmar Kleier. Das Amt der Beisitzer bekleiden Bernhard Epke, Bernhard Erdmann, Matthias Hainke und Jörg Kraft. Schriftführer Norbert Mende war auf eigenen Wunsch ausgeschieden, diese Aufgabe hat Margret Zibulski zusätzlich übernommen, da bei der Versammlung kein Ersatz für Norbert Mende gefunden werden konnte. Dafür hat die KAB mit Pastoralreferent Ralf Peters einen neuen Präses, der einstimmig mit Applaus gewählt wurde. Josef Sobkowiak und Christoph Hainke prüfen die Kasse.

Satzung bestätigt

Die am 14. Mai bei der Bezirksversammlung beschlossene KAB-Satzung musste auch im Ortsverein bestätigt werden, das geschah auf der Versammlung einstimmig. Am 8. Februar war der KAB-Stadtverband Ahlen, der aus den ehemaligen vier Ortsvereinen sowie der KAB St. Pankratius bestanden hatte, aufgelöst worden. „Ein Fortbestand war bei nur zwei KABen nicht mehr sinnvoll“, erklärte Martin Hill die Situation und fügte hinzu: „Mit 209 Mitgliedern sind wir in Ahlen nun der größte Ortsverein im Bezirk.“

Verabschiedet wurden ehemalige Vorstandsmitglieder, die durch die Fusion aus den Leitungsgremien ausgeschieden sind: Irmgard Edelhoff, Martin General, Christoph und Petra Hainke, Jutta Hill, Ulrich Menke, Heinz Quante, Hubert Rauf, Thomas Rauschning, Dieter Reckzügel, Josef Sobkowiak und Margret Wortmann.

Mit dem Sommerfest am 17. September in der Begegnungsstätte St. Marien und dem Patronatsfest am 15. Oktober im Pfarrzentrum St. Ludgeri hat die KAB bereits zwei von mehreren Terminen festgelegt.