Leon Schwarte hielt überzeugende Rede

Unter großer Anteilnahme von Vereinsabordnungen und Bürgern wurde am Sonntagvormittag in Vorhelm der Volkstrauertag begangen.

Eine hörenswerte wie mitreißende Gedenkrede hielt Leon Schwarte am Volkstrauertag am Ehrenmal in Vorhelm. Eine Entschuldigung schickte der Redner seinen Ausführungen voraus. Dass ein so junger Mensch über Krieg und Frieden redete, sei für viele doch etwas Besonderes. Aber der Rückhalt war vorhanden und sehr groß.

Freie Meinungsäußerung nicht selbstverständlich

Leon Schwarte hielt eine überzeugende Gedenkrede und ließ zunächst die Sorge älterer Generationen in Worte fassen. „Was will der junge Kerl da, hat er überhaupt Erfahrungen gesammelt, um an einem solchen Ort zu stehen und über Dinge zu reden, die weit vor seiner Zeit gelegen haben?“, sagte er.

Leon Schwarte erinnerte in seiner Rede auch an Staaten wie die Türkei oder Weißrussland, wo die freie Meinungsäußerung nicht gerade groß geschrieben werden.

Auch die Feuerwehr ist traditionell beim Volkstrauertag vertreten. Foto: Christian Wolff

„Mit Erschrecken muss sich nicht nur die junge Generation wundern, was im Moment in der Welt geschieht. Ob Afghanistan, mit der erneuten Machtübernahme der Taliban, oder antisemitischen Anfeindungen weltweit“, so Schwarte. „Auch hier müssen wir aus unserer freien demokratischen Welt klare Kante zeigen und deutlich wie bestimmt „Nein“ sagen zu jeglichem Fremdenhass und jeglicher Regime-Politik.“

Schwarte hielt fest: „Achten wir nicht nur auf uns selbst, sondern auch auf diejenigen, die neben und mit uns leben, diejenigen, denen es allgemein oder in einer bestimmeten Situation nicht so gut geht. Nur gemeinsam können wir uns entschlossen dem Hass, der Hetze und der Ausgrenzung, vor allem hier bei uns, aber auch auf der Welt, real und auch im Netz, entgegenstellen und dieses erfolgreich bekämpfen“, so der Referent.

„Fakt ist, Rechtsradikalität ist keine Lösung für uns und darf es auch nicht sein. Was würde sonst für das Leben bleiben? Das ist eine große Frage, die niemand wirklich erschöpfend beantworten kann. Eines kann ich aber schon jetzt beantworten: Ich bin kein besserer Mensch als ein Geflüchteter, der vor Hunger, Ausbeutung oder politischer Verfolgung zu uns nach Europa kommt, um Asyl bittet und um sein Leben und das seiner Familie bangen musste.“ Wie gut es ist, eine solche Vielfalt an Menschen in Deutschland zu besitzen, sehen wir beispielsweise daran, wer einen der Impfstoffe gegen das Corona-Virus hier in Deutschland in Rekordzeit entwickeln konnte. Schwarte: „Gäbe es diese Menschen nicht, würden wir auch nicht darüber nachdenken müssen, unsere geliebten Gewohnheiten hier in Vorhelm und auch in der Welt wieder mit Leben füllen zu können“, sagte er.