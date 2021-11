Letzte Ausfahrt Enteignung?

Ein Balanceakt zwischen zwei Extremen: Gütliche Einigung auf der einen Seite, das scharfe denkmalschutzrechtliche Schwert der Enteignung auf der anderen. Aber wohin schlägt das Pendel beim Haus Holtermann aus? Sind Gespräche mit dem Eigentümer noch sinnvoll oder ist der Bogen doch längst überspannt? Diesen und weiteren Fragen rund um das Juwel am Marktplatz widmete sich jetzt die VHS-Diskussionsrunde „Talk am Donnerstag“.

Das Moderatoren-Trio Nadine Köttendorf, Maria Kessing und Dierk Hartleb konnte als Experten den ehrenamtlichen Denkmalpfleger Bernd Schulze Beerhorst, den Architekten Christian Tripp, Michael Leifeld von der Initiativgruppe „Holtergeister“ und Silke Büscher-Wagner von den „ Stadtbildmachern“ begrüßen, die verschiedene Facetten rund um den Gebäudekomplex beleuchteten und eine kontroverse Debatte anstießen.

Im Zentrum dabei: Das Verhalten des Eigentümers Stefan Arztberg, das auf breites Unverständnis stieß. 2012 erwarb er das Wohnhaus, 2015 dann das Geschäftshaus. Und zu welchem Zweck? „Er will das Gebäude als Nagel im Fleisch der Stadt Ahlen“, mutmaßte Schulze Beerhorst, der anhand von historischen Aufnahmen die Geschichte des Jugendstil-Hauses Revue passieren ließ und hierbei verdeutlichte, warum sich die Situation heute so schwierig darstellt: „Es hätte seinerzeit gelingen müssen, den Gebäudekomplex an einen Investor zu veräußern“, blickte er zurück auf die Beumer-Insolvenz, aufgrund derer das Gebäudeensemble in die Zwangsversteigerung geschlittert war.

Eindringliche Sanierungsappelle

Wie kann man den fortwährenden Verfall stoppen? Diese Frage beherrschte die nachfolgenden Beiträge. „Wir haben über viele verschiedene Wege versucht, an den Eigentümer heranzutreten“, betonte Silke Büscher-Wagner und erinnerte unter anderem an die Postkartenaktion auf dem Marktplatz, bei der 400 Ahlener eindringliche Sanierungsappelle schickten – vergebens. „Ich glaube, er will nicht sanieren“, zog Büscher-Wagner ein ernüchterndes Fazit und brachte das Handlungsinstrument der Enteignung ins Gespräch, die schärfste Waffe des Denkmalschutzes bei ausbleibenden Sanierungen, die den Bestand eines denkmalgeschützten Gebäudes gefährden. Für die „Stadtbildmacher“ eigentlich nur die ultima Ratio: „Ich bin eigentlich für eine gütliche Einigung“, so Büscher-Wagner. Nur glaube sie nicht mehr daran.

Eine Einschätzung, die auch viele Gäste teilten, die unter anderem die seinerzeit im Fenster des Geschäftshauses ausgehängte Sanierungsankündigung nach wie vor auf die Palme brachte. „Er beleidigt die ganze Bevölkerung Ahlens, indem er ins Fenster schreibt, er macht was und dann nichts tut“, echauffierte sich ein Zuhörer.

Frustrierende Gespräche

Enttäuschung, die bei der grünen Ratsfrau Petra Pähler-Paul auf offene Ohren stieß. „Ich kann die Frustration sehr gut nachvollziehen“, sagte sie und betonte, dass die Stadt Ahlen seinerzeit die Möglichkeit gehabt hätte, das Gebäude selbst zu erwerben, dies aber nicht tat. Nun seien die Gespräche äußerst frustrierend: „Wenn sich der Eigentümer weigert, ist es ein überaus mühsamer Weg.“ Dass dieser jetzt aber noch nicht zwangsläufig zur Enteignung führen muss, stellte sie ebenfalls heraus. Anlaufstelle sei vielmehr der neue Stadtbaurat Thomas Köpp, der in Gesprächen mit dem Eigentümer etwas erreichen könne.

So oder so, da waren sich alle Anwesenden einig, müsse dringend etwas passieren. „Wir können das einfach nicht so stehen lassen“, betonte Michael Leifeld für die „Holtergeister“. Man habe den Eindruck, dass die Stadt Ahlen mit dieser Causa überfordert sei. Zudem regte er an, den Holtermann-Leerstand nicht nur isoliert zu betrachten, sondern in einen breiteren Kontext zu stellen: Zahlreiche Leerstände würden dafür sorgen, dass die Innenstadt zunehmend verfalle. Hier müsse die Verwaltung mit Plänen gegensteuern.

Egal ob nun Enteignung oder gütliche Einigung – in beiden Fällen stellt sich die Frage der Nutzung des Holtermann-Ensembles. Entsprechende Möglichkeiten zeigte Christian Tripp auf und führte dabei eine breite Palette von mobilen Arbeitsplätzen für Unternehmen über therapeutische Angebote, die Einrichtung eines Beratungshauses bis hin zu soziokulturellen Angeboten auf. Zudem sei auch eine wohnliche Nutzung möglich. Die Innenstädte seien iim Wandel weg von reinen Geschäftsmeilen hin zu einem Erlebnisraum.

Welche Rolle das Haus Holtermann in diesem Raum einnehmen wird, steht zwar noch nicht fest, dafür aber am Donnerstag die einhellige Stimmungslage aller Beteiligten. „Ich bin frustriert verliebt“, brachte Tripp diese auf eine einfache Formel. Verliebt angesichts der Schönheit des Gebäudes und frustriert darüber, dass nichts passiere. Bis jetzt sind eben sowohl Enteignung als auch gütliche Einigung nicht in Sicht und das Pendel noch nicht ausgeschlagen.