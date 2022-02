Letzte Ruhe in der freien Natur

Die Suche nach einem geeigneten Standort war nicht einfach. Jetzt aber steht fest: Ahlens erster Bestattungswald soll zwischen der Possenbrock-Siedlung und Dolberg angelegt werden. Das sieben Hektar große Areal nahe der L 547 ist in Privatbesitz.

Unter diesen Bäumen werden vielleicht noch in diesem Jahr die ersten Urnen beigesetzt werden können. Einige behördliche Genehmigungen sind dafür allerdings noch einzuholen.

AhlenZwei Jahre hat‘s gedauert, aber nun kann Peter Schneider, bei der Stadt verantwortlich für das Friedhofswesen, sagen: „Es wird was!“ Bald soll es auch in Ahlen den ersten Bestattungswald geben, zwischen der Possenbrock-Siedlung und dem Ortsteil Dolberg an der Straße Im Holt gelegen. Hinterbliebene, die die Urnen mit der Asche ihrer verstorbenen Angehörigen in der freien Natur unter einem Baum beisetzen möchten, müssen dann nicht mehr nach Freckenhorst oder Warendorf ausweichen, wo diese Möglichkeit schon seit einigen Jahren besteht.