Letztes Spalier für die „Drei-Jahres-Regenten“

Die gute Laune war spürbar, die SGA wollte wieder feiern und tat das auch ausgelassen – am Freitagabend nach dem Antreten beim Avantgardenfest.

Nach zwei Jahren Pandemiepause schloss die Schützengemeinschaft Ahlen am Wochenende ihr Schützenfestjahr ab. Die Freude der Schützen, endlich wieder feiern zu können, war bereits beim Antreten am Freitagabend am Autohaus Senger spürbar.

„Seit Jahren dürfen wir endlich wieder richtig feiern“, begrüßte der Schützenvereinsvorsitzende Dietmar Kupfernagel hocherfreut die SGA-Schützen zum Einstieg in das Festwochenende. Er zeigte sich dabei gespannt auf die jeweiligen Schießwettbewerbe, denn nach zwei Jahren müsse bei den Schützen sicherlich wieder einiges reguliert werden.

Nach dem Antreten zogen die Schützen mit dem noch amtierenden Königspaar Peter Klösener und Carina Grinsch und dessen Hofstaat gut gelaunt über die Dolberger Straße zum Festplatz an der Friedrich-Ebert-Halle. Dort wurde feierlich die Vereinsfahne hochgezogen.

„Es geht wieder los“, machte Dietmar Kupfernagel dort deutlich, wie wohltuend er den Marsch über die Dolberger Straße hin zum Festplatz empfunden habe. Er dankte Peter Klösener und Carina Grinsch für ihre Regentschaft, die außerordentliche drei Jahre betragen habe und ließ das Königspaar mit einem dreifachen „Horrido“ hochleben.

Unter den Klängen der Kapelle der Feuerwehr Ahlen zogen dann die Schützen in das Festzelt ein und bildeten für das Königspaar und den Hofstaat ein Spalier, das beschwingt durchschritten wurde. Es blieb auch weiterhin beschwingt, als der erste Schützenfestabend mit dem Avantgardenfest im Zelt bis in die Nacht abgeschlossen wurde.