Leuchtreklamen nachts dunkel

Hellerleuchtete Geschäfte in der Fußgängerzone – aber nur bis 22 Uhr. Danach müssen zumindest die Leuchtreklamen an den Außenfassaden bis 16 Uhr am Folgetag ausgeschaltet bleiben. Während der Öffnungszeiten sollen Türen zudem nicht offenstehen.

Foto: Christian Wolff