„Licht steht für Zuversicht“

Nicht spärlicher als sonst fällt in diesem Jahr die Weihnachtsbeleuchtung in Ahlen aus, aber sie ist deutlich sparsamer. Um den Stromverbrauch zu senken, wird die „Brenndauer“ um die Hälfte reduziert. Vertreter von Stadt, Stadtwerken und WFG gaben am Freitag das Startsignal.

Ahlen Seit 31 Jahren ist Karl-Heinz Jonscher als Elektromeister bei den Stadtwerken schon mitverantwortlich dafür, dass die Ahlener Innenstadt sich in der Adventszeit in ein Lichtermeer verwandelt. Doch nun durfte er zum ersten – und wohl auch einzigen – Mal selbst die Weihnachtsbeleuchtung einschalten. Sein Chef Dr. Alfred Kruse ließ ihm am Freitagabend gerne den Vortritt. Als vorgezogenes Abschiedsgeschenk sozusagen, denn der 62-jährige Fachbereichsleiter Netzservice Strom geht Ende August 2023 in den Ruhestand.

Jonscher drückte also mit sichtlichem Vergnügen kräftig auf den roten Buzzer, der mit einem Schaltkasten am Rand des Marktplatzes verbunden war, und schon funkelte die große Tanne hinter ihm ebenso wie die 15 Kugeln und zwölf Lichtervorhänge, die die „gute Stube“ überspannen. Ein paar Minuten später – dazu mussten Jonschers Kollegen im Hintergrund ein wenig „nachhelfen“ – erstrahlte auch in der Fußgängerzone die Illumination.

Karl-Heinz Joscher (2.v.r.) drückte zum Einschalten der Weihnachtsbeleuchtung auf den roten Buzzer. Foto: Peter Harke

Diese besteht längst zum weit überwiegenden Teil aus LED-Leuchten und war nach den Worten von Dr. Alfred Kruse auch bisher schon sehr effizient. Um aber in Zeiten wie diesen ein Zeichen zu setzen und einen spürbaren Beitrag zum Energiesparen zu leisten, wird in diesem Jahr die „Brenndauer“ der Weihnachtsbeleuchtung um die Hälfte reduziert, wie der Stadtwerke-Geschäftsführer erläutert. Das bedeutet konkret, dass die Lichter zum Beispiel wochentags statt wie früher um 14 Uhr erst zwei Stunden später angehen und auch samstags nicht schon um 11 Uhr, sondern erst um 16 Uhr. Auch abends wird jeweils eine Stunde eher der Aus-Schalter betätigt – automatisch per Zeitschaltung, versteht sich. Unverändert bleibt allerdings die Einschaltzeit frühmorgens von 7.30 bis 8.30 Uhr. „Im Interesse der Sicherheit der Schulkinder“, erklärt Karl-Heinz Jonscher.

54,36 Prozent Ersparnis beim Stromverbrauch

Für Marktplatz, Fußgängerzone und das übrige Stadtgebiet kommen nach seiner Berechnung so insgesamt 686 Betriebsstunden zusammen, im Vergleich zu 1499 in früheren Jahren. Die Ersparnis beim Stromverbrauch betrage 54,36 Prozent. Das könne sich doch sehen lassen, findet Dr. Al­fred Kruse: „Wir freuen uns, dass wir beides möglich machen können: den Energieverbrauch zu senken und trotzdem für vorweihnachtliche Stimmung zu sorgen.“ Letzteres hält Stadtbaurat Thomas Köpp für wichtig, damit sich die Menschen beim Einkaufsbummel wohl fühlen und in Kauflaune kommen. „Licht steht für Zuversicht“, so Köpp, und die könne man zurzeit auf jeden Fall gut gebrauchen.

Hans Lorek als Vertreter der Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFG) dankte allen Sponsoren, die den Lichterzauber wieder möglich gemacht haben: „Das Spendenaufkommen war zu den Vorjahren etwa gleich hoch.“