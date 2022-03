Lieder für den Frieden stimmen nachdenklich

Es war ein Konzertabend, der ans Herz ging: Mehrere Ahlener Musiker spielten und sangen am Montag in der Zisterne ausschließlich Friedenslieder.

Einen Abend mit starken Gefühlen erlebten am Montagabend die Besucherinnen und Besucher der „Zisterne“ am Markt. Musiker aus Ahlen und Umgebung gestalteten dort einen Abend für den Frieden in der Welt. Zu Beginn machte Moderator Axel Ronig auf den Überfall Russlands auf die Ukraine aufmerksam. Er drückte seine Sorgen über den Krieg in Europa aus und verwies auf die Not der Menschen in der Ukraine.

Martin Birker und Frank Meierhenrich Foto: Reinhard Baldauf

Den musikalischen Auftakt machte dann BG 174. Die Pütt-Band sorgte mit „Sag mir wo die Blumen sind“ in der Version von Hannes Wader für nachdenkliche Gesichter, die im Laufe des langen Abends mehrfach zu sehen waren.

„Imagine“, der Song, in dem John Lennon ein Bild davon malt, dass alle Menschen in Frieden leben, vorgetragen von Jay Minor (Jörg Meiner), war ein Höhepunkt. Der Welthit des Ex-Beatles verdeutlicht, dass man jemanden, der Menschen nicht nach ihrer Religion oder Nationalität beurteilt, für einen Träumer hält. Den angekündigten Song „Little Tin Soldier“ von Donovan sang Jay Minor nicht, das Liebeslied hielt er an diesem Abend für nicht passend. Er brachte „Europa“ von Santana zu Gehör.

Axel Ronig sammelt Spenden. Foto: Reinhard Baldauf

„Nein, meine Söhne geb‘ ich nicht“ von Reinhard Mey ist eines der bekanntesten deutschen Anti-Kriegslieder. Damit begeisterte das Duo Martin Birker und Frank Meierhenrich. Martin Birker machte deutlich, dass Frieden unabdingbar für das menschliche Zusammenleben auf der Welt ist.

Malles fragt: Wozu sind Kriege da? Foto: Reinhard Baldauf

Malles (Martin Bischoff) brillierte mit dem Lindenberg-Song „Wofür sind Kriege da“. Den Abschluss bildete Stardust mit „My Sweet Lord“ vom verstorbenen Ex-Beatle Georg Harrison, aber auch mit „Lass uns leben“ von Westernhagen.

Das Konzert erhielt Besuch von Discallico mit seinem bunten Kostüm aus unzähligen kleinen Lämpchen.