Lob für die grüne Ministerarbeit

Wo drückt den Schuh bei den Bürgerinnen und Bürgern? Dieser Frage wollen die Ahlener Grünen zukünftig monatlich mit ihrer neuen Veranstaltungsreihe „Das Grüne Ohr“ nachgehen. Wie der Titel schon sagt, geht es dabei in erster Linie um das Zuhören, es sollen aber auch Antworten gegeben werden.

Die gab in der ersten Auflage die Münsteraner Bundestagsabgeordnete Maria Klein-Schmeink, die auch stellvertretende Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen ist.

Von Impfpflicht bis Energieversorgung

Eigentlich sei die Veranstaltungsidee so neu gar nicht, hatte Moderator Thomas Genetzky, Schriftführer bei den Ahlener Grünen, zu Beginn ausgeführt. Es gab sie schon einmal, aber man wolle mit den Bürgerinnen und Bürgern wieder intensiv ins Gespräch kommen. Mit Maria Klein-Schmeink konnte zum Auftakt gleich eine hochkarätige Politikerin als Gast gewonnen werden.

Mit dem Ukrainekrieg, der Energieversorgung, der Corona-Pandemie, der Impfpflicht und der Sichtbarkeit der Kernanliegen der Grünen wurden fünf Themenbereiche angeschnitten. Übergreifend gab Maria Klein-Schmeink Einblicke in die Arbeitsatmosphäre der Koalition: „Eine Ampelkoalition ist kein Selbstläufer, teilweise haben wir unterschiedliche Weltanschauungen zur FDP.“

Beim Thema Ukrainekrieg zeigte sich die grüne Basis darüber verärgert, dass die Spitzenkandidatin Annalena Baerbock nicht hinreichend unterstützt werde. „Darüber bin ich echt sauer, sie ist eine Außenpolitikerin von Format“, so eine nicht alleinstehende Meinung aus dem Publikum. Dem wollte Maria Klein-Schmeink nicht widersprechen, auch sie halte Annalena Baerbock für kanzlerfähig. Einigkeit herrschte auch darüber, dass Robert Habeck als Wirtschaftsminister einen sehr guten Job mache, auch wenn er aufgrund des Ukrainekriegs nun leider nicht-russische fossile Energie beschaffen müsse, um die Energiesicherheit gewährleisten zu können. Diese Situation habe die Vorgängerregierung aufgrund fehlender Vorsorge durch die schleppende Energiewende verursacht.

Unverständnis über Freiheitsbild der FDP

Beim Thema Corona herrschte im Plenum Unverständnis über das Freiheitsverständnis der FDP. Ob die Grünen in der Präventionsfrage, sprich in Bezug auf die Maskenpflicht, nicht mehr Widerstand hätten leisten müssen? Maria Klein-Schmeink bekannte, dass es ein Dilemma sei, denn mit dem Auslauf des letzten Infektionsschutzgesetzes am 19. März hätte man zukünftig gar keine Gesetzesgrundlage mehr gehabt. So habe man wenigstens eine Minimallösung beschlossen: „Alles was wir in der Ukrainekrise nicht brauchen können, ist eine Regierungskrise durch Masken.“

Dafür hätten sich die Grünen mit vielen ihrer Vorstellungen bei Fragen zum Sozialen, Klima- und Artenschutz und auch in der Familienpolitik durchsetzen können, die teilweise schon in der Umsetzung seien.