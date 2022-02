Lobende Worte für dritten Bas-Prinzen

Die Ex-Prinzen trafen sich auch dieser „stillen Session“ – in einer neuer Brauchtumszone unter Corona-Auflagen.

Umzug vom Rathaus in die Stadthalle:

Die ehemaligen Tollitäten der „Narrhalla Ahlensis“ hatten für ihr jährliches Treffen im „Prinzensaal“ Hilfe von Stadthallengeschäftsführer Andreas Bockholt bekommen. Aus dem Restaurant wurde eine Brauchtumszone mit strengen Corona-Vorsichtsmaßnahmen. „Stadthalle und Karneval gehören zusammen“, befand der Geschäftsführer.

„Damit habe ich einfach nicht gerechnet“, meinte Seine Tollität Philip I. zu diesem Treffen, für das die Prinzensprecher Carlo Wilk und Raphael Fischer einiges vorbereitet hatten. Die beiden witzelten so herum, dass es einer Büttenrede zur Ehre gereichte. Und „De Pöttkes“ sorgten für die richtige musikalische Unterhaltung.

„De Pöttkes“ sorgten für die Musik. Foto: Reinhard Baldauf

Gleich zu Beginn des Abends marschierte der Stadtprinz mit Gefolge ein. „Wir hatten nur 15 Termin weniger als in den vergangenen Jahren als die anderen Prinzen – aber andere Termine“, berichtete er. Philip I. hatte nicht nur seinen Grappa als Geschenk für die Akteure mitgebracht, sondern auch seine Tochter, das Tanzmariechen Elsa. Nach ihrem gefeierten Auftritt sagte ihr Raphael Fischer eine große Zukunft im Ahlener Karneval voraus.

Tanzmariechen Elsa Foto: Reinhard Baldauf

Mit dem 85-jährigen Günter Schweer hatten die ehemaligen Tollitäten auch einen Jubilar in ihren Reihen. Vor 25 Jahren stand er ganz oben auf dem Prinzenwagen. Das Kinderprinzenpaar bestand damals aus Sascha Marciniak und Christine Becker. Der Jubilar erzählte, dass er über den Kirchenchor von St. Bartholomäus letztlich zum Karneval gekommen sei. Günter Schweer: „So kann man vom Sakralen zum Karneval kommen.“

Ehrung für Günter Schweer Foto: Reinhard Baldauf

Philip I. schmetterte dann einige Lieder und legte mit seinem Adjutanten Alex Wilk sogar ein flottes Tänzchen hin. Apropos Tanz: Die „Dancing Mamis“ erfreuten die ehemaligen Stadtprinzen mit ihren schmissigen Darbietungen.

Die „Dancing Mamis“ Foto: Reinhard Baldauf

Zum Treffen der ehemaligen Tollitäten gehört seit Jahren der Prinzenmütze als „Wanderpokal“. Der Vorjahresprinz hält dabei eine Laudatio auf die amtierende Tollität. Hanspeter I. (Przyluczky), der der zweite BAS-Prinz war, fand lobende Worte für seinen Nachfolger Philip I., den dritten BAS-Prinzen in der „Narrhalla Ahlensis“. So meinte „HP“ Przyluczky: „Mach weiter so. Du hast den Ahlener Karneval gut vertreten.“