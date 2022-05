Lokaljournalist mit Leib und Seele

Eine traurige Nachricht in eigener Sache: Der frühere langjährige Redaktionsleiter der „Ahlener Zeitung“, Rolf Kersting, ist nach langer schwerer Krankheit am 6. Mai im Alter von 77 Jahren verstorben.

Rolf Kersting, geboren am 8. Oktober 1944 in Recklinghausen, erlernte das journalistische Handwerk von der Pike auf. Dabei ist sein erster Berufswunsch in jungen Jahren noch ein anderer. Ursprünglich will er nicht nach Schlagzeilen jagen, sondern als Förster im Wald auf die Pirsch gehen. Doch dann kommt er auf der Trabrennbahn, wo seine Mutter ar­beitet, zum ersten Mal in Kontakt mit Vertretern der schreibenden Zunft und ist fasziniert von deren aufregendem Job. Bald schreibt er selbst die ersten Meldungen und Berichte für die „Recklinghäuser Zeitung“, wird fester freier Mitarbeiter und erhält schließlich 1963 das ersehnte Volontariat. In den folgenden drei Jahren durchläuft er verschiedene Redaktionen im Verbreitungsgebiet des Bauer-Verlages: Herne, Datteln, Marl, Waltrop, Oer-Erkenschwick und zuletzt Dorsten. „Da haben wir richtig gepowert“, erinnert sich Kersting später, „die Auflage in kürzester Zeit von 200 auf über tausend gesteigert.“

Das überzeugt auch Josef Sommer, den Verleger der „Ahlener Volkszeitung“, der den selbstbewussten Jungredakteur auf Empfehlung von Heribert Bohn vom WDR zum 1. Oktober 1966 einstellt. Nur zwei Jahre später überträgt er ihm die Leitung der Lokalredaktion.

Kerstings erster Termin für die „AV“ ist eine Sitzung des Gemeinderates von Altahlen in der Gaststätte Geisthövel, bei der es um die Auflösung der Bauerschaftsschulen in Borbein und Oestrich geht. Den Vorsitz führt Amtsdirektor Gerd Rosomm, späterer Stadtkämmerer und Erster Beigeordneter. Er, obwohl deutlich älter, wird für Rolf Kersting zu einem wichtigen Ratgeber und Weggefährten. Der ihn auch für den Segelsport begeistert. Auf dem Ijsselmeer in Holland oder auf dem Möhnesee trotzen die beiden ungleichen Freunde – der eine eher verschlossen und schweigsam, der andere kontaktfreudig und nicht nur an der Schreibmaschine nie um Worte verlegen – manchem Sturm.

Kürzel -ke- wird zum Markenzeichen

In seiner journalistischen Arbeit sieht sich Rolf Kersting ebenso oft heftigem Gegenwind ausgesetzt. Doch er lässt sich davon nicht vom Kurs abbringen, schlagen die Wellen auch noch so hoch. Und sie schlagen mitunter haushoch in Ahlen – zum Beispiel 1979, als die DKP bei der Kommunalwahl mit 7,9 Prozent vier Sitze im Rat erringt. Unbeirrt entlarvt -ke-, so sein Kürzel, das längst zum Markenzeichen geworden ist, in Hintergrundartikeln und pointierten Kommentaren die Propaganda der Kommunisten, für die er zum Intimfeind wird.

Auch bei vielen anderen Konfliktthemen, an denen es in dieser bunten Stadt nie mangelt, bezieht Kersting klar Position, ob zu der zunächst illegalen Besetzung der ehemaligen Schuhfabrik Tovar oder im „Glaubenskrieg“ um die Errichtung der ersten Gesamtschule in Ahlen. Doch nicht nur die „große Politik“ wird von ihm in seiner samstäglichen Kolumne genüsslich „aufgespießt“, Kersting nimmt sich ebenso der vermeintlich nebensächlichen Missstände an, über die die Bürger sich in ihrem Alltag ärgern. Dabei kommt auch die Verwaltung oft nicht gut weg. Dennoch bescheinigt ihm 2006 anlässlich seines Eintritts in den Ruhestand unter anderem Dr. Gerd Willa­mows­ki, von 1985 bis 1995 Stadtdirektor in Ahlen, sich zwar manches Mal geärgert, aber nie unfair behandelt gefühlt zu haben.

Beste Kontakte zu Polizei und Feuerwehr

Über eine Zeitspanne von 40 Jahren hat Rolf Kersting das Geschehen in Ahlen wohlwollend-kritisch begleitet. Von der Diskussion um die kommunale Neuordnung in den 70er Jahren, über den Neubau von Rathaus und Stadthalle – damals ein „Aufreger“ wie heute wieder – bis zu den Auseinandersetzungen um den Abbau der Kohlesubventionen und schließlich die Stilllegung der Zeche „Westfalen“. Über acht Kommunal- und ebenso viele Landtagswahlen sowie elf Bundestagswahlen hat Kersting berichtet. Beste Kontakte pflegte er zu Polizei und Feuerwehr, die er zu ungezählten Einsätzen, oft mitten in der Nacht, begleitete.

Lutz Kuligowski, Rolf Kersting und Jürgen W. Möllemann bei einer FDP-Podiumsdiskussion Foto: Archiv

Zweifellos ei­nes seiner Lieblingsthemen aber war die Bundeswehr. Bei seinen Dänemark-Urlauben in der Region um Sonderburg fällt Rolf Kersting auf, wie tief die Gräben zwischen Deutschen und Dänen mitunter noch sind. Er setzt sich gemeinsam mit Sonderburgs Bürgermeister Arne P. Hansen dafür ein, dass die getrennten Gedenkfeiern zum Deutsch-Dänischen Krieg von 1864 auf den Düppeler Schanzen, bei dem auch Ahlener ihr Leben ließen, von 2000 an gemeinsam begangen werden. Dazu fährt seither jährlich eine Abordnung von Soldaten und Zivilisten über die Grenze, dänische Gegenbesuche in Ahlen werden die Regel.

Herzensanliegen deutsch-dänische Aussöhnung

Der enge Draht zur Bundeswehr ist es auch, der Altbürgermeister Herbert Faust zur Überzeugung bringt, ihn zum Nachfolger als Vorsitzenden des Freundeskreises Ahlener Soldaten vorzuschlagen. Dieses Amt führt Rolf Kersting mit Herzblut aus, bis ihn eine schwere Operation im April 2014 unmittelbar nach dem Besuch in Düppel und einem Treffen mit der dänischen Königin Margrethe stoppt.

Bei Kerstings Verabschiedung am 25. Januar 2006 im Gasthaus Pelmke in Vorhelm würdigte der Verleger der „Westfälischen Nachrichten“, Dr. Benedikt Hüffer, dessen Verdienste. Kersting habe seinen Beruf mit großer Leidenschaft und ganzer Kraft ausgeübt. Er habe Ahlens größter Tageszeitung seinen persönlichen Stempel aufgedrückt, ihr ein unverwechselbares journalistisches Profil gegeben. Wenn die „AZ“ für viele tausend Leser ein unverzichtbares, vor allem glaubwürdiges Informationsmedium sei, so Hüffer, dann nicht zuletzt auch deshalb, weil der Lokalchef stets „Poahl gehalten“ und seine auf einem zutiefst christlichen Menschenbild fußenden Grundüberzeugungen niemals dem Zeitgeist geopfert habe. Der damalige Bürgermeister Benedikt Ruhmöller stellte fest, Rolf Kersting sei ein „Lokaljournalist mit Leib und Seele“, und attestierte ihm eine „spitze Feder“, mit der er jedoch nie darauf abgezielt habe, Menschen persönlich zu verletzen. Ihm sei es immer darum gegangen, seinen Lesern möglichst authentisch und verständlich die Zusammenhänge darzustellen, um ihnen zu helfen, sich eine eigene Meinung zu bilden.

Ein Tag beim Rettungsdienst: Rolf Kersting (2.v.r.) an der Feuerwache Sedanstraße. Foto: Archiv

Neugier, Wahrhaftigkeit, Sorgfalt – diese und andere journalistische Tugenden vermittelte Rolf Kersting auch den zahlreichen jüngeren Kolleginnen und Kollegen, die mit ihm zusammenarbeiten durften, die bei ihm „in die Lehre“ gingen. Egal, wohin es sie von Ahlen aus verschlagen hat, ob nach Köln, München, Frankfurt oder Hamburg, ob zum WDR, zu „Bunte“, „Rundschau“ oder „Sport-Bild“: Ausnahmslos alle sagen, die Jahre bei der „AV/AZ“ seien für ihre journalistische Laufbahn die prägendsten und schönsten gewesen.

Diejenigen, die heute für diese Zeitung Verantwortung tragen, fühlen sich dem Vermächtnis von Rolf Kersting verpflichtet. Verlag und Redaktion werden das Andenken an einen geschätzten Kollegen und guten Freund bewahren, ihre aufrichtige Anteilnahme gilt seinen Hinterbliebenen.