Looms erster Outlet eröffnet in Ahlen

Und wieder ein Leerstand weniger. Mir dem Loom-Outlet-Store füllt sich jetzt innerhalb eines Monats das dritte verwaiste Ladenlokal in der Ahlener Fußgängerzone.

Neustart in der Fußgängerzone

Wie eine Friseurkette an einen Outlet-Store kommt? „Tchibo verkauft auch nicht nur Kaffee. Unser Team ist sehr kreativ“, antwortet Herbert Böckenkemper aus der Loom-Zentrale in Beckum, die in der Nachbarstadt über 70 Friseurfilialen bundesweit steuert – von Kiel bis nach Nürnberg.

Im nächsten Jahr sollen 15 weitere Adressen hinzukommen. In Ahlen betritt das Unternehmen jetzt Neuland. Noch im Advent eröffnet in der mittleren Fußgängerzone der erste Outlet-Store.

Kurioserweise in einem ehemaligen Friseursalon. Zufall? Nein. Loom hatte die CM-Friseurkette übernommen, die letzte Mieterin war. Insofern ist das Ladenlokal nicht ganz fremd. Das Outlet-Angebot konzentriert sich auf Markenprodukte – von Adidas Silver bis Armani. Die ersten Kartons trafen am Freitag ein, in der nächsten Woche läuft die Einrichtung des Ladenlokals. Danach soll kurzfristig eröffnet werden.