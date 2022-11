Löschteiche sind durchweg „rot“

Viel zu lange, das muss auch Wachleiter Christian Reeker eingestehen, sind die Löschteiche in den Ahlener Außenbereichen eher stiefmütterlich behandelt worden. „Die Nachbarkommunen sind allerdings nicht besser aufgestellt“, sagte er am Donnerstagnachmittag bei der Sitzung des Vorhelmer Ortsausschusses.

Sowohl die engere Zusammenarbeit mit den Feuerwehren in Sendenhorst und Drensteinfurt als auch die Möglichkeit, Fördermittel zu nutzen, schaffen jetzt aber die Voraussetzungen dafür, diesen Zustand positiv zu verändern, fasste der Feuerwehrvertreter zusammen, ehe seine Kollegin Susanne Faust, unterstützt durch eine Präsentation, ins Detail ging: „Insgesamt verfügt die Stadt Ahlen über 20 kommunale Löschwasserteiche“, sagte sie. „Davon sind zwei in einem guten Zustand, sechs sind relativ einfach zu ertüchtigen und zwölf Löschwasserteiche weisen einen schlechten Zustand auf.“ Das nenne sich dann „Kategorie rot“.

Anfahrt, Zustand und Ausstattung bewertet

Die Vorhelmer Löschteiche sind in den Bereichen Isendorf, Münsterstraße, Schäringer Feld, Am Bosenberg, Bergeickler Weg, Dorffeld und Nienholtweg haben zwar bis auf den Letzteren eine gute Zuwegung im Ernstfall, sind aber durchweg „rot“ eingestuft. „Der Teich am Bosenberg kann langfristig entfallen, da Hydrant und Zisterne in unmittelbarer Nähe bei der Firma Herotec vorhanden sind“, so Faust. Bei einer Begehung seien Anfahrt, Zustand und Ausstattung bewertet worden.

Ein Löschteich der „Kategorie rot“. Foto: Feuerwehr Ahlen

Ulrich Averberg (CDU) wollte wissen, ob private Pools und Flüsse bei der Bewertung der Löschwasserversorgung auf dem Land nicht eingerechnet werden dürfen. Das sei nicht der Fall, informierten die Feuerwehrvertreter. „Wir haben jetzt drei Dürrejahre hinter uns. In dieser Zeit haben sich viele Löschteiche verändert“, sagte Averberg.

Verbesserungen durch die Interkommunale Zusammenarbeit seien auf jeden Fall zu erwarten, nicht nur in Sachen Löschteiche, schloss Christian Reeker. Sendenhorst hat diese bereits besiegelt. Der Ortsausschuss segnete sie ebenso einstimmig ab. Diese Kooperation muss auf Dauer, mindestens jedoch auf fünf Jahre angelegt sein. Sie bringt zudem eine Kosteneinsparung bei Personal- und Sachaufwendungen oder wesentliche Verbesserungen des öffentlichen Leistungsangebots. Das sei, so Reeker, ein erheblicher und nachhaltiger Beitrag zur gemeinsamen Lösung kommunaler Aufgabenstellungen.

Wehr will Fördermittel nutzen

Die nächsten Schritte in Sachen Löschteiche: Zunächst sollen in den kommenden zwei bis drei Jahren sechs Standorte der „Kategorie gelb“ ertüchtigt werden. Die ersten Finanzmittel in Höhe von 90.000 Euro sind in den Haushalt 2023 eingebracht. Für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 werden weitere Gelder – voraussichtlich 120.000 Euro – eingestellt werden müssen, um die anderen Löschwasserteiche zu ertüchtigen, heißt es von Seiten der Wehrführung. „Wir prüfen auch wo die Gemeinde im Außenbereich weiteres Löschwasser vorhalten muss, um die Vorgaben zu erfüllen“, sagte Susanne Faust.