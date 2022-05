LR-Chef Andreas Friesch legt Ämter überraschend nieder

Foto:

LR vertreibt Gesundheits- und Pflegeprodukte in 28 Ländern. Am Hauptsitz in Ahlen befindet sich neben der Unternehmenszentrale auch die Aloe Vera-Produktionsstätte. Das Unternehmen ist seit über 35 Jahren nach eigenen Angaben mit rund 1300 Mitarbeitern und mehr als 300 000 registrierten Community-Mitgliedern am Markt. Darüber hinaus hat LR den Global Kids Fund e.V. gegründet, der in Zusammenarbeit mit lokalen Institutionen benachteiligte Kinder und ihre Familien in vielen Ländern der Welt effizient und unbürokratisch unterstützt.