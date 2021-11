Ludgeri-Höfe öffnen die Türen

Wer sich über Wohnen in Gemeinschaft informieren möchte, ist am Sonntag in den Ludgeri-Höfen an der Gemmericher Straße richtig.

Am Sonntag (7. November) ist von 15 bis 17.30 Uhr für alle Interessierten die Tür zur Seniorenwohngemeinschaft Ludgeri-Höfe geöffnet. Bei Kaffee, Tee und Waffeln kann ein Eindruck vom Leben in der Wohngemeinschaft gewonnen werden. Die Bewohnerinnen, Bewohner und Mitarbeitenden haben in den vergangenen Wochen gebastelt und gebacken und so lädt ein kleiner Basar mit selbst gemachten Dingen zum Stöbern ein. Es gelten die aktuellen Corona-Regeln. Die Caritas-Seniorenwohngemeinschaften Ludgeri Höfe ist eine alternative Wohnform für ältere Menschen mit Betreuungsbedarf. Sie bietet eine Rund-um-die Uhr-Betreuung, ein eigenes großes Appartement zum Selbsteinrichten und eine Gemeinschaft in familiärer Atmosphäre. Weitere Informationen gibt es unter Telefon 01 51 / 40 80 67 76 oder über die Homepage caritas-ahlen.de.