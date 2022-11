Lunch Club sucht pädagogische Leitung

Kinderrestaurant an der Wichernstraße

Neue Räume, aber noch immer keine neue pädagogische Leitung beim Lunch Club in Sicht. „Wir suchen ganz dringend jemanden in Vollzeit aus dem Bereich der pädagogischen Fachkräfte, Heilerziehungspflege, Sozialpädagogik oder entsprechendes als pädagogische Leitung des Clubs“, sagt Geschäftsführerin Heike Gründken. Dafür habe sie eine volle Stelle mit 39 Stundenwoche, täglich zwischen 10.30 und 18.30 Uhr geschaffen. Zurzeit betreut sie diesen Bereich mit der Geschäftsführung zusammen, was allerdings kein Dauerzustand sein soll. Das Team besteht aus zehn Teilzeitkräften, dazu kommen Honorarkräfte und die wichtigen Ehrenamtlichen. „Auch hier können wir gut weitere Verstärkung gebrauchen“, ergänzt Heike Gründken.