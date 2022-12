Lustige Irritationen auf dem Hof der Henrichsens

Ja, wo die Liebe hinfällt, da geht‘s drunter und drüber. Das erleben die Zuschauer ab dem 13. Januar (Freitag) um 19.30 Uhr in der Aula der Therese-Münsterteicher-Gesamtschule. Dann hat das neue Stück von „Spass up Platt“ mit dem Titel „Helpt mi, use Oppa flippt ut“ Premiere. In drei Akten geht es rund zwei Stunden unterhaltsam zur Sache.

„Diesmal ist es eine richtige Kriminalkomödie“, verspricht Anne Boing als Sprecherin der Plattdeutsch-Theatergruppe. Abgerundet wird die Geschichte durch hinreichend Liebe und einige fiese Intrigen. Denn als Opa Henrichsen einen Kegelausflug nach Frankfurt unternimmt, hat das unerwartete Folgen. Dort kam der nette Herr einer gewissen Lore Nachtigall menschlich näher. Kurz darauf taucht diese Dame aus dem Rotlichtmilieu auf seinem Hof auf – was dort für reichlich Irritationen und Schwierigkeit sorgt.

Pikante Situation

Klaus Heimsen, Opas Kegelbruder, findet zu allem Überfluss die pikante Situation ziemlich lustig und gießt noch Öl ins Feuer. Das bringt Oma Henrichsen mächtig ins Harnisch. Doch Schwiegertochter Hanna steht fest an Opas Seite. Um das Chaos zu vollenden, taucht auch noch ein Wissenschaftler auf, der Biologe Professor Fürchtegott Schaf. Der Herr Professor beabsichtigt, den Hof der Henrichsens gänzlich umzugestalten. Außerdem hat er sich in Elsi, die Tochter des Hauses, verkuckt. Die ist mit dem Kripomann Uwe Heimsen, dem Sohn von Opas Kegelbruder Klaus Heimsen, mehr als befreundet. Eine witzige und äußerst vergnügliche Komödie mit einem verblüffenden Ausgang.

Fünf Vorstellungen

Den erfährt der geneigte Zuschauer nach der Premiere wieder am 14. Januar um 19.30 Uhr. In der folgenden Woche wieder am 20. Januar (Freitag) und 21. Januar (Samstag), jeweils um 19.30 Uhr. Die letzte Vorstellung beginnt am 22. Januar um 17 Uhr. Alle Vorstellungen finden in der Aula der Therese-Münsterteicher-Gesamtschule an der Sedanstraße 54 statt.

Karten gibt’s am Donnerstag (29. Dezember) von 17 bis 20 Uhr im Barthelhof, ab 1. Dezember per E-Mail an spassupplatt@web.de und jeweils an den Abendkassen.