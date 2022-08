Die Erdgeschichte in 45 Minuten

Vom Urknall zum Menschen in einer Dreiviertelstunde? Mit dem Pop-up-Planetarium des LWL-Museums für Naturkunde gar kein Problem. Das steht in diesen Tagen in der Stadthalle und erfreut Kinder und Jugendliche.

Ein Planetarium in der Stadthalle? Was kosmisch weit klingt, haben der Fachbereich Schule und die Stadthalle in diesen Tagen irdisch umgesetzt. Von Montag an steht das acht Meter Durchmesser umfassende Pop-up-Planetarium des LWL-Museums für Naturkunde Münster bis Donnerstag im großen Saal der Stadthalle und wird Schülerinnen und Schülern den Kosmos näherbringen.

Insgesamt gibt es nur drei dieser Pop-up-Planetarien in Deutschland, jedes ist mit spezieller mobiler Technik angefertigt. „Die Idee kam uns, als wir unser Planetarium für eineinhalb Jahre schließen mussten“, erklärte Elke Oestermann, Museums- und Planetariumspädagogin des LWL. Es gelte: „Können die Menschen nicht zu uns kommen, kommen wir zu den Menschen.“ Das „feste“ Planetarium in Münster sei nach der Modernisierung zwar inzwischen wieder in Betrieb, der Charme, auf Tour zu gehen, bleibe trotzdem. Das Planetarium funktioniert wie eine Hüpfburg, es wird aufgeblasen und ist innerhalb von zwei Stunden einsatzbereit.

20 Vorführungen für fünf Schulen

„Der Fachbereich 4 hat von dem mobilen Planetarium gehört und sich in Initiative mit uns mit dem LWL in Verbindung gesetzt“, berichtete Stadthallengeschäftsführer Andreas Bockholt. Nachdem die Zusage aus Münster gekommen war, wurde das Interesse der Ahlener Schulen abgefragt. Und die buchten gerne die unterschiedlichen Shows für die jeweiligen Altersklassen. Overbergschule, Martinschule, Therese-Münsterteicher-Schule, das Städtische Gymnasium und die Paul-Gerhardt-Schule griffen zu. Insgesamt 20 Vorführungen sind belegt.

LWL-Planetariumspädagogin Elke Oestermann und Stadthallengeschäftsführer Andreas Bockholt machen kosmische Ausflüge für Schülerinnen und Schüler möglich. Foto: Ralf Steinhorst

Vor dem Betreten des Planetariums müssen alle Schülerinnen und Schüler ihre Schuhe ausziehen, um sich dann auf dem weichen Mattenboden gemütlich niederzulassen – entweder angelehnt an die Wand oder noch besser liegend, um Sternenhimmel und Filmsequenzen optimal sehen zu können. „Genießt einfach die Bilder und die Musik“, gab Elke Oestermann einen guten Tipp zum Einstieg an 17 Fünftklässler der Overbergschule, die am Montagvormittag als erste das Rund der Kuppel füllte. Lehrerin Stephanie Laumann hatte das Programm „Zeitreise – Vom Urknall bis zum Menschen“ gewählt, das über 45 Minuten läuft und ein kosmisches Jahr nachvollzieht. Es wurde deutlich, dass der Mensch in dieser Geschichte der Erde erst ganz spät in Erscheinung getreten ist.

Wie das Programm ankam? Stephanie Laumann jedenfalls war anschließend begeistert: „Wir würden es jedes Mal wieder wahrnehmen.“