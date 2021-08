Major von Düsterlohe ist neuer „Vereinsvize“

Stühlerücken im Vorstand des Freundeskreises Ahlener Soldaten: Während die Mitglieder bei der Spitzenposition mit Thomas Kras auf Kontinuität setzten, standen einige weitere Ämter und Beisitzerposten zur Disposition. Insgesamt fiel die Bilanz bei der Versammlung am Montagabend in der Mehrzweckhalle der „Westfalen-Kaserne“ – trotz aller Corona-Absagen der vergangenen Monate – positiv aus.

„Guter Draht zur Bataillonsführung“

„Zwei anspruchsvolle und bewegte Jahre liegen hinter uns“, sagte Thomas Kras in seinem Rechenschaftsbericht. „Der Standort hat sich entwickelt und verändert.“ Leider seien pandemiebedingt einige Traditionen des Freundeskreises – zumindest vorübergehend – weggebrochen. Mit dem Offizierskasino und dem Unteroffiziersheim seien zwei liebgewonnene Treffpunkte für aktive wie ehemalige Soldaten verschwunden. „Im neuen Trio-Gebäude läuft im Augenblick nicht viel“, bedauerte der Vorsitzende. Dass Zivilisten derzeit nur mit Sondergenehmigung in die Kaserne kommen, lasse eine Wiederaufnahme der ungezwungenen Klönrunden am Dienstag- oder Donnerstagvormittag nach wie vor nicht zu. Kras hofft, dass der „gute Draht zur Bataillonsführung“ auch nach dem Abschied von Oberstleutnant Timo Gadow im Oktober bestehen bleibt. Als Mitglieder im Freundeskreis bleiben Gadow und sein bereits ausgeschiedener Stellvertreter Manuel Schwarzer den Ahlenern jedoch erhalten.

Blick auf Vorstandstisch: Thomas Kras begrüßte Helmut Ransleben (r.) als neuen Kassierer. Mitte: Schriftführer Thorsten Beste. Foto: Christian Wolff

Als neuer zweiter Vorsitzender des Freundeskreises wurde Major Ludwig Baron von Düsterlohe, zugleich Chef der ersten Kompanie des Aufklärungsbataillons 7, gewählt. Da sich dieser derzeit im Auslandseinsatz im Kosovo befindet, hatte er sich per Videobotschaft an den Freundeskreis gewendet und seine Bereitschaft signalisiert. „Mit ihm führen wir die gute Sitte fort, den Chef der Ersten im Vorstand vertreten zu haben“, erklärte Kras. Düsterlohe folgt René Achten, der sich nach Mitteilung des Vorstands – er selbst konnte am Montag nicht anwesend sein – durch seine neue Verwendung in Köln nicht mehr imstande sieht, den Vizeposten in gewohnter Form fortzuführen. Seine Frau Franziska Achten, bislang Kassiererin, werde die Bundeswehr verlassen und sich neuen beruflichen Herausforderungen stellen, verkündete Thomas Kras. Die Nachfolge tritt Helmut Ransleben an. Schriftführer Thorsten Beste, der im Laufe des Abends auch einen Gruß der Ahlener Soldaten aus dem Mali-Einsatz verlas (siehe „Im Wortlaut“), wurde einstimmig im Amt bestätigt. Ebenso die bewährten Kassenprüfer Gerd „Mocca“ Leifeld und Günter Schweer.

Einige Beisitzer weniger

Unter den Beisitzern gab es mit Jürgen Klinge und Paul Brockmann zwei Todesfälle zu beklagen. Außerdem schieden mit Barbara Buschkamp, Hans-Dieter Samson und Winfried Brüggemann drei Mitstreiter der ersten Stunde aus. Ebenfalls ausgeschieden sind Michael Nilius, Peter Thedieck, Uwe Sadlowski und Friedrich Rohe. Weiterhin zur Verfügung stehen Manfred Dresenkamp, Horst Schulte, Manfred Pütter und Hans Radojewski. Neu in den Beisitzerreihen ist Reiner Eifler.

Günter Schweer referierte den Kassenbericht für die verhinderte Franziska Achten. Foto: Christian Wolff

Einstimmig brachten die rund 30 Anwesenden eine erneute Satzungsänderung auf den Weg, die sich lediglich um Feinheiten der Formulierung drehte. „Das ist uns durch das Finanzamt so vorgegeben“, erläuterte der Vereinsvorsitzende.

Ob das Grünkohlessen im Winter 2021 und die Fahrt zu den Düppeler Schanzen im April 2022 ausgerichtet werden, steht indes noch nicht fest. Die Bereitschaft dazu sei vorhanden, aber es müsse noch einiges zur Organisation abgeklärt werden – nicht nur in Sachen Pandemieentwicklung, hielt Thomas Kras fest. Um den Kontakt zu den dänischen Freunden kümmert sich weiterhin Hans-Dieter Samson, der festhielt, dass bis zu 30 Teilnehmer mit nach Sonderburg fahren könnten. Der „Düppeltag“ fiele im kommenden Jahr zwar genau auf Ostersonntag, doch das bedeute für viele Interessierte sicher keine Hürde. „Wir wollen mal die Rückmeldungen abwarten“, sagte Samson. Anschließend überreichte ihm sein Amtsnachfolger Thomas Kras noch ein Präsent für sein Engagement als Vorsitzender bis 2019 und darüber hinaus.