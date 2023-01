Mali und Kosovo weiter im Fokus

Als die „Westfalen-Kaserne“ im Januar 2020 erstmals ins frischbezogene Trio-Gebäude einlud, ahnte niemand, dass der nächste Neujahrsempfang am Standort erst im Januar 2023 stattfinden würde. Zum freudigen Wiedersehen am Dienstagabend blieb der Neubau, dessen Entstehung mit zahlreichen ungeplanten Verzögerungen verbunden war, allerdings dunkel. Hell erleuchtet war hingegen die Mehrzweckhalle, wo die Soldaten und ihre Ehrengäste über deutlich mehr Platz und Flexibilität verfügten.

„Willkommen und gebraucht“

„Sie geben uns das Gefühl, dass wir hier willkommen sind und dass wir gebraucht werden“, richtete sich Oberstleutnant Christoph Linnenbaum an die Vertreter aus Vereinen, Verbänden, Kirche, Politik und Gesellschaft. Corona und die Sicherheitslage in Europa seien die beiden konstanten Linien gewesen, die auch das Wirken der Ahlener Soldaten in jüngster Zeit begleitet haben, so der Kommandeur des Aufklärungsbataillons 7. „Während im Januar und Anfang Februar noch mehr als 100 Soldaten in der Corona-Amtshilfe tätig waren, verlegten wir ab Juli vorigen Jahres eine Kompanie nach Litauen. Ursprünglich war lediglich die etwa sechswöchige Teilnahme an der sogenannten ,Iron-Wolf-Übung‘ geplant.“ Aufgrund des Krieges in Europa seien die Soldaten des Bataillons jedoch für sechs Monate gebunden worden. „Sie haben dort mit weiteren Truppenteilen unserer Panzerbrigade sowie unseren Bündnispartnern – Litauer, Luxemburger, Norweger, Niederländer, Amerikaner und Briten, um nur einige zu nennen – gemeinsam geübt.“ Die ersten Ahlener Soldaten seien erst am Montag nach Deutschland zurückgekehrt. Häufig sei der Kernauftrag der Bundeswehr zur Landes- und Bündnisverteidigung zuvor als sehr abstrakt wahrgenommen worden, so Linnenbaum. „Wir hatten als Gesellschaft ja das Gefühl, von Freunden umzingelt zu sein.“ Der 24. Februar 2022 habe wieder stärker ins öffentliche Bewusstsein gerückt, dass in einzelnen Staaten nach wie vor politische Forderungen mit militärischen Mitteln durchgesetzt werden sollen.

Wie geht es für das Aufklärungsbataillon nun weiter? „Wir werden unser Hauptaugenmerk auf die Einsatzgebiete Kosovo und Mali richten“, sagte der Kommandeur. „Aktuell befinden sich Teile unserer Feldnachrichtenkräfte im Kosovo und sorgen dort für ein möglichst aktuelles und zutreffendes Lagebild für den KFOR-Kommandeur.“ Bekanntlich haben sich dort die Spannungen mit Serbien zuletzt wieder verschärft. „Ab September werden wir eine Kompanie sowie Teile des Bataillonsstabes und der Führung nach Mali schicken, um dort im voraussichtlich letzten ,Minusma‘-Kontingent die für Februar 2024 geplanten Präsidentschaftswahlen abzusichern und die Rückverlegung des deutschen Kontingents zu vollziehen“, blickte der Kommandeur voraus. „Ahlener Soldaten waren bereits im Jahr 2021 in Mali in Kampfhandlungen verwickelt und haben hautnah erlebt, dass es sich um einen gefährlichen Auslandseinsatz handelt.“ Seine Hoffnung sei daher, dass alle Beteiligten wohlbehalten in ihre Heimat zurückkehren.