Mammut als ständiger Begleiter

Ahlen

Ein mehrfarbiges Mammut soll die Ahlener 2024 durch das 800-jährige Jubiläum ihrer Stadt begleiten. Der Schul- und Kulturausschuss entschied sich in seiner Sitzung am Dienstag im Juk-Haus für das stilisierte Rüsseltier in abgestuften Grün- und Rottönen.

Von Dierk Hartleb