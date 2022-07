Mammut zieht in die Pferdegasse

Raumfüllend: Im Mai 2018 stand das Ahlener Mammut für einen zweimonatigen Heimaturlaub im Heimatmuseum an der Wilhelmstraße. Künftig ist es in der Pferdegasse in Münster zu sehen.

Wo steckt das Ahlener Mammut? In Münsters Pferdegasse. Eine an Pressevertreter gerichtete Einladung des Geomuseums kündigt den Live-Aufbau des Eiszeitriesen für Samstag (9. Juli) an. Dort soll das Skelett „Herzstück des Museums“ werden, das nach umfangreichen Umbauarbeiten zum vierten Quartal wiedereröffnen will.