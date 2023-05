Bedrohung im Klassen-Chat: 37-jähriger Ahlener ermittelt

Aufatmen an der Mammutschule: Der Mann, der in einer Chatgruppe einer Klasse eine Gewalttat angedroht hatte, wurde ermittelt. Nach Angaben der Polizei hatte die Bedrohung nichts mit der Schule zu tun.

Vorfall an Grundschule

Die Bedrohung habe in keinerleit Bezug zur Schule gestanden, teilt die Polizei mit.

Nachdem am 3. Mai in einer Chatgruppe einer Grundschulklasse in Ahlen eine Gewalttat angedroht wurde, konnten Polizisten jetzt einen Tatverdächtigen ermitteln. Ein 37-jähriger Mann aus Ahlen soll die bedrohliche Nachricht verfasst haben.

Private Auseinandersetzung

Polizeiliche Ermittlungen haben ergeben, dass diese Nachricht das Resultat einer privaten Auseinandersetzung gewesen sei und in keinerlei Bezug zur Schule gestanden habe. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hat keine Gefahr für die Schüler bestanden.

Die Androhung hatte die Mammutschule in der Nacht zum Donnerstag über besagte Chatgruppe erreicht. Entsprechend groß war die Aufregung am anderen Morgen im laufenden Schulbetrieb, der unter erhöhter Polizeipräsenz hinter verschlossenen Schultoren stattgefunden hatte. Der Schulbesuch war freigestellt worden.