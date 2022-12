Mammutschule tanzt – Lambertischule musiziert

Jeden Mittwoch steht für die Schülerinnen und Schüler der Mammutschule noch etwas anderes als Rechnen und Schreiben auf dem Stundenplan. Denn an diesem fest im Wochenablauf der Schule eingeplanten Tag geht es ums Tanzen. Dabei werden Fähigkeiten wie Koordination, Balance und Bewegung geübt.

So machen sich die Kinder auf den Weg zum Juk-Haus, um dort von Tanzpädagogin Nora Lux-Claespeter eine ganz besondere Unterrichtsstunde zu erhalten. Dahinter steckt, so die Stadt, das landesweite JeKits-Programm, ein kulturelles Förderprogramm des Landes, das vom Landesverband der Musikschulen NRW begleitet wird.

Musikalisch-tänzerische Bildung

JeKits, kurz für „Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen“ soll Kindern im Rahmen von Schule den Zugang zu musikalisch-tänzerischer Bildung eröffnen und somit zur kulturellen Teilhabe beitragen. In Partnerschaft von Bildungspartner, Schule und Kommune wird ein tänzerischer oder musikalischer Schwerpunkt in das Schulleben integriert.

Ab dem Schuljahr 2021 / 2022 wurde JeKits schrittweise auf die gesamte Grundschulzeit ausgeweitet. Startete das Programm zunächst ab dem zweiten Schuljahr, beginnt es nun ab der ersten Klasse und begleitet die Kinder bis zum Ende ihrer Grundschulzeit. Die Umstellung des Programms stellte die Beteiligten durchaus vor Herausforderungen. So auch in Ahlen. Dort kooperieren die Koordinierungsstelle Kulturelle Bildung der Stadt, die Schule für Musik sowie die Mammutschule und Lambertischule eng miteinander.

Trotz einiger Hürden, zeige sich in der Umstellung aber auch ein großes Potenzial, findet Lara Langguth-Zumbült, JeKits-Koordinatorin an der Schule für Musik, die für Ahlen die wichtige Rolle des Bildungspartners übernimmt. Um eine gelungene Kooperation zu ermöglichen, wird von den Schulen nun eine noch intensivere Zusammenarbeit aller JeKits-Partner gefordert. Letztlich bringe dies aber alle Beteiligten näher zusammen.

Bemühungen lohnen sich

Und am Ende des Tages lohnen sich die Bemühungen. Das finden auch die Beteiligten an der Mammutschule, die seit 2016 an JeKits mit dem Schwerpunkt Tanz teilnimmt. Durch die eingespielte Zusammenarbeit mit Tanzpädagogin Nora Lux-Claespeter hat die Umstellung gut geklappt. Auch dem sich abzeichnenden Raummangel an der Schule konnte mit einer zusätzlichen Nutzungsvereinbarung im Juk-Haus begegnet werden, sodass nun alle sechs Klassen Freude am Tanzen haben dürfen.

Ähnliche Herausforderungen hat auch die Lambertischule in Dolberg gemeistert, die JeKits erfolgreich mit dem Schwerpunkt „Musizieren mit Instrumenten“ etablieren konnte. Aktiv eingebunden sind zwei Instrumentalpädagogen für Cello und Violine sowie Klarinette.