Mammutspiele wieder olympisch

Der Sportpark Nord wird wieder zum Olympia-Stadion. In den ersten beiden Wochen der Sommerferien finden dort die „Mammutspiele“ statt, an denen bis zu 600 Kinder teilnehmen können.

In Peking ist das Olympische Feuer am 20. Fe­bruar wieder erloschen. Doch auch in Ahlen wird sich die „Jugend der Welt“ in diesem Jahr noch im Zeichen der Ringe treffen und im sportlichen Wettstreit miteinander messen. Die städtischen Ferienspiele kehren zurück in den Sportpark Nord. In den ersten beiden Wochen der Sommerferien, vom 27. Juni bis zum 8. Juli, soll dort die zwölfte Mammut-Olympiade aus­getragen werden.

„Da ist am meisten Platz und kann ganz viel draußen stattfinden“, erklärte Fachbereichsleiterin Ulla Woltering am Montag im Jugendhilfeausschuss zur Wahl des Ortes mit Blick auf die Pandemie, die sicher bis dahin noch nicht vorbei sein wird, und das damit verbundene Infektionsrisiko. Ulla Woltering übernahm es selbst, das Programm vorzustellen, weil das Team der Jugendförderung zurzeit in die Betreuung der Ukraine-Flüchtlinge in der ehemaligen Mammutschule eingebunden ist.

Kontinente treten gegeneinander an

Zuletzt hatte die olympische Fahne 2018 über dem Stadion im Ahlener Norden geweht. Im Jahr darauf wurde zur Abwechslung mal wieder das Gelände am Juk-Haus im Burbecks­ort zur „Mammutstadt“, 2020 und 2021 gab es wegen der Corona-Kontaktbeschränkungen die Ferienspiele nur in digitaler Form. Nun also sollen sich wieder bis zu 600 Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren ganz „analog“ sportlich und kreativ austoben können. Wie in der Vergangenheit teilen sie sich in sechs Kontinentalmannschaften auf, um so auch die unterschiedlichen Kulturen von Afrika, Asien, Australien, Eu­ropa, Amerika und Neuseeland kennenzulernen. Von der Eröffnung bis zur großen Schlussfeier werden sie von circa 80 haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Jugendamtes betreut, jeweils von Montag bis Freitag von 10 bis 17 Uhr.

Die Teilnahme am Mammutspiel kostet 50 Euro (40 Euro für das erste Geschwisterkind, jeweils 30 Euro für weitere Geschwister). Für das Mittagessen werden 1,50 Eu­ro pro Tag berechnet. Für die An- und Abreise der Olympioniken werden drei Buslinien in Ahlen und den Ortsteilen eingerichtet. Die für die Teilnahme notwendigen Ferienpässe sind ab Mai in den Ahlener Schulen sowie im Jugendzentrum Ost und im Juk-Haus erhältlich.

Betreuungsangebot für OGS-Kinder im JZ Ost

Ein weiteres Betreuungsangebot gibt es in den beiden letzten Ferienwochen für die Kinder aus dem Offenen Ganztagsschulbetrieb (OGS) im JZ Ost am Wetterweg. Teilnehmen können an dieser Maßnahme auch Kinder im Übergang vom Kindergarten zur Schule beziehungsweise von der vierten Klasse zur weiterführenden Schule. Die Anmeldung ist nach den Osterferien über die jeweilige OGS möglich. Kinder mit Förderbedarf – das gilt auch für die Mammut-Olympiade – können direkt bei Sibylle Kordes (Tel. 6 08 78, kordess @stadt.ahlen.de) angemeldet werden. Die Teilnahme kostet pro Woche 20 Euro, für Geschwisterkinder 15 Eu­ro.

Auch die beiden städtischen Jugendzentren planen ein Ferienprogramm mit Workshops und Ausflügen, das JZ Ost unter dem bekannten Titel „East-Side“ vom 27. Juni bis zum 8. Juli, das Juk-Haus vom 25. Juli bis zum 5. August. Die Teilnahme ist kostenlos.

„Lunch Club“ organisiert Ausflüge

Aber nicht nur die Stadt, sondern auch freie Träger wollen dafür sorgen, dass keine Langeweile bei „daheimgebliebenen“ Kindern aufkommt. So hat der „Lunch Club“ in den ersten vier Wochen der Ferien jeweils montags bis freitags von 12 bis 16 Uhr geöffnet. Für Kinder im Alter von sechs bis 14 Jahren und deren Familien werden Mitmachaktionen und Ausflüge organisiert, wie eine Schnitzeljagd in der Langst oder eine Fahrt zum Westfalenpark nach Dortmund.

Das Sprachcamp von Innosozial für 50 Kinder mit Mi­grationshintergrund findet in diesem Jahr vom 25. Juli bis zum 5. August in einem Pavillon der ehemaligen Paul-Gerhardt-Schule statt. Zum Abschluss wird ein gemeinsam einstudiertes Theaterstück aufgeführt.