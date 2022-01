Manchmal ist eine neue Familie nötig

Nicht alle Eltern kommen mit ihren Kindern klar, nicht alle Kinder finden Rückhalt in ihren Familien. Dann können Pflegeeltern hilfreich sein. Das Jugendamt und der Kinderschutzbund suchen Menschen, die diese Aufgabe übernehmen wollen.

Infoabend in der FBS

„Familie versteht sich als der Ort, an dem Kinder in einem sicheren Umfeld wachsen und sich entwickeln können.“ Das sagt Christiane Biernatzki vom Jugendamt der Stadt Ahlen. Sie weiß, was Kinder zum gedeihlichen Aufwachsen benötigen: „Kinder brauchen Personen, die sie versorgen, fördern und fordern, erziehen und unterstützen.“

Nicht alle Kinder erfahren diese Fürsorge in ihrer Herkunftsfamilie. Die Ursachen dafür sind unterschiedlich. Mal sind Eltern mit ihrer Lebenssituation vollkommen überfordert, mal haben sie selber nie erfahren, wie Familie und Erziehung funktioniert.

Das Logo der Kinderschutzwochen Foto: Stadt Ahlen

In der Regel wünschen sich leibliche Mütter und Väter, mit dem eigenen Kind alles anders und besser zu machen. Aus unterschiedlichen Gründen gelingt dieses nicht immer, und sie kommen mit der Erziehung und Versorgung ihrer Kinder ungewollt an Grenzen.

Manchmal erkennen Eltern selber ihre Schwierigkeiten und melden sich bei den Jugendämtern, manchmal greifen Jugendämter von Amts wegen ein.

Christiane Biernatzki: „Kinder, die ihre ersten Monate und Jahre in einem Elternhaus gelebt haben, das ihre Bedürfnisse nicht gesehen und verstanden hat, brauchen dann eine neue Familie.“ Und zwar eine, die das Kind mit der Besonderheit seiner Geschichte versteht, es annimmt und unterstützt. Der Kinderschutzbund und die Jugendämter Ahlen und Beckum suchen immer wieder geeignete Menschen, die sich die Aufnahme eines Kindes in ihrer Familie vorstellen können. Diese Interessierten werden intensiv auf die neue Aufgabe vorbereitet.

Überblick über das Prozedere

Zu einem Infoabend, der einen Überblick über das Prozedere gibt, laden die Kooperationspartner ein am 19. Januar (Mittwoch) um 19.30 Uhr in die Familienbildungsstätte Ahlen, Klosterstraße 10a. Anmeldungen zum Infoabend sind nicht erforderlich. Es gilt die 2G-Regel (geimpft und/oder genesen).

Weitere Auskunft rund ums Thema geben im Jugendamt Ahlen Christiane Biernatzki, Telefon 5 95 64, E-Mail biernatzkic@stadt.ahlen.de, im Jugendamt Beckum Heike Denner, Telefon 0 25 21 / 2 96 63, E-Mail denner@beckum.de, und beim Kinderschutzbund Sandra Schütte, Telefon 54 70 43 32, E-Mail schuette­@kinderschutzbund-warendorf.de.