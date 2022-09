Manfreds Mannen haben es noch drauf

Von wegen, mit 81 Jahren reif fürs Altersheim. Am Freitagabend rockte Manfred Mann mit seinen Mannen die Stadthalle. Nach einem mitreißenden Konzert verließ das Publikum die Stadthalle extrem begeistert. Der gebürtige Südafrikaner hatte eine exzellente Mannschaft um sich, von den Musikern bis hin zur Tontechnik. Gut 90 Minuten gab es ohne Pause Hit auf Hit. Dabei hielt sich Manfred Mann wie immer dezent im Hintergrund. Hinter seinen Keyboards war er kaum zu sehen.

Der Ahlener Hobbymusiker Wolfgang Brand hatte extra seine Eintrittskarte von vor 50 Jahren mitgebracht. Und so mancher Fan – die meisten sind schon im Seniorenalter – sicherte sich ein Plakat, um ein Autogramm der Musiklegende zu ergattern. Keine Frage, der Funke sprang schnell über. Immer wieder sprangen die Besucherinnen und Besucher auf, um zu klatschen oder mitzusingen.

Häufiger Musikerwechsel

Bei Manfred Mann wechseln die Musiker sehr häufig. So gehörte von 1966 bis 1969 auch der Deutsche Klaus Voormann zur Band. Der heute 83-Jährige begleitete immer wieder die „Beatles“ und bei dem Welthit „Mighty Quinn“ (1968) von Manfred Mann spielte er die Flöte, obwohl er eigentlich von Haus aus Bassist ist. Fast wäre Klaus Voormann sogar Bassist bei den „Fab Four“ geworden.

Sänger Robert Hart und Bassist Steve Kinch. Im Hintergrund John Lingwood am Schlagzeug Foto: Reinhard Baldauf

Am Bass bei Manfred Mann brilliert heute Steve Kinch, Sänger ist Robert Hart, am Schlagzeug sitzt John Lingwood, an der Gitarre Mick Rogers, der auch Gesangsparts übernimmt.

Erstaunlich textsicher erwies sich ein Großteil des Publikums, was die Musiker auf den Bühne gerne sahen und natürlich hörten. Die Songs waren alle in „long versions“ mit vielen Soli vom Gitarristen, Bassisten und auch Drummer.

Auch Stücke wie „Blended By The Light“ von 1976 rissen das Publikum förmlich mit. Dabei hatten Mick Rogers sowie Steve Kinch wesentlichen Anteil. Mit „Dave Is On The Road Again“ ging das Konzert auf sein Ende zu. Doch die Zugaben waren noch einmal Höhepunkte: Nach „Do Wah Diddy Diddy“ (1964) explodierte bei „Mighty Quinn“ regelrecht der Saal zum Abschluss eines tollen Abends.