„Mangroven sind Überlebenskünstler“

In einschlägigen Kreisen nennt man sie auch Mangroven-Lobbyistin, denn die 34-jährige Marijana Toben hat sich dem Schutz von Mangrovenwäldern verschrieben. In der vergangenen Woche war die Bremer Umweltwissenschaftlerin zu Gast in Ahlen.

Hintergrund der Einladung an Marijana Toben: Bei Bagamoyo mündet der Ruvu-River, früher unter dem Namen Kigani bekannt, in den Indischen Ozean. Die dortigen Mangrovenbestände sind in den letzten Jahren immer weiter zurückgegangen. Eine private Initiative, die vom Freundeskreis Bagamoyo unterstützt wird, will dem durch Wiederaufforstung entgegenwirken.