Mann nach Randale in Gewahrsam

Ein 31-jähriger Ahlener hat am Dienstagmorgen mehrere Polizeibeamte massiv bedroht und Widerstand geleistet, als er in Gewahrsam genommen werden sollte. Anschließend hat er sich in seiner Wohnung im Ahlener Ostenstadtteil verschanzt und diverse Möbelstücke als Hindernis aufgebaut. Die Einsatzkräfte hatten Verstärkung durch ein Sondereinsatzkommando angefordert. Der Mann wurde gerade festgenommen. Wir berichten weiter.