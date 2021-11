Mann nach Sturz aus Fenster in Lebensgefahr

Schwerste Verletzungen hat am Donnerstag ein Mann bei einem Sturz aus einem Fenster an der Warendorfer Straße erlitten.

Tragisches Unglück am Donnerstag: Ein Mann ist aus bislang ungeklärten Gründen aus einem Fenster im zweiten Obergeschoss der Betreuungseinrichtung „Aircare Intensiv“ gestürzt. Wie die Feuerwehr mitteilt, erlitt er dabei lebensbedrohliche Verletzungen. Um 12.11 Uhr wurde der Notruf gewählt. Kurz darauf waren die ersten Einsatzkräfte an der Warendorfer Straße. Ein Rettungshubschrauber transportierte den Schwerstverletzten in eine Spezialklinik nach Dortmund.