Manthey: „Rücklagen sind aus Zuweisungen locker zu bilden“

Nicht überzeugend findet Ex-Presbyter Bernd Manthey die Begründung zur Schließung der Nicolaikirche. Er hat einen Brief an die Evangelische Landeskirche geschrieben.

Brief an die Evangelische Landeskirche

Bereits bei der Gemeindeversammlung am Montagabend hatte Bernd Manthey das Wort ergriffen. Jetzt hat er der Evangelischen Landeskirche einen ausführlichen Brief geschrieben.

Der Beschluss zur Schließung der Nicolaikirche hat den ehemaligen Presbyter Bernd Manthey, seit Jahren in der evangelischen Gemeinde Sendenhorst-Vorhelm aktiv, dazu veranlasst, einen Brief an die Landeskirche zu schreiben. „Vielleicht ist der Beschluss rechtlich kaum anzugreifen, aber von einer vertrauensvollen Zusammenarbeit kann wohl nicht mehr gesprochen werden“, sagt er und bezieht sich damit auf die Zurückhaltung des Presbyteriums gegenüber dem Förderverein.

„Aktivitäten verschiedenster Art – vom Gemeindefrühstück vor dem Gottesdienst bis zu gut besuchten Vorträgen – waren alle so ausgerichtet, dass sie mit einer Kirche vereinbar sind. Damit wurde fast zehn Jahre lang das Geld für die Nicolaikirche aufgebracht, auch für die Reparaturen im Haus und für die Neugestaltung der Außenanlage“, so Manthey. „Die Gemeinde war von einer großen finanziellen Last befreit.“

„Aussagen ohne Hintergrund“

Das Presbyterium sorge sich, dass der Verein keine Rücklagen bilden könne – von 12 000 Euro im Jahr ist die Rede. „Für mich sind diese Aussagen einfach nur simpel und ohne jeden tatsächlichen Hintergrund gemacht worden. Aber sie klingen in der Öffentlichkeit gut“, lautet die Meinung des Ex-Presbyters. Aus den Zuweisungen für Vorhelm seien „Rücklagen locker zu bilden“, meint er. „Oder sollen etwa diese Beträge zusätzlich zu den laufenden Aufwendungen aufgebracht werden? Für mich mehr als weltfremd.“ Bernd Manthey hält die Kostendiskussion für eine neue Variante, um sich der Nicolaikirche „endgültig zu entledigen". Er mache schon seit 20 Jahren die Erfahrung haben, dass die Nicolaikirche von höherer Stelle „nicht gerade geliebt“ werde.

Manthey fragt: „Ist so etwas kompatibel mit Fundraising? Ist die Variante, dass der Förderverein die laufenden Aufwendungen trägt und dann noch Rücklagen in nicht nachvollziehbarer Höhe bildet, überhaupt von der Landeskirche so gewollt? Welcher Förderverein kann das stemmen?“ Aktuell seien weitere Maßnahmen am Gebäude nicht erforderlich.

Förderverein nicht für alle Angebote verantwortlich

Die Kritik des Beobachters geht noch weiter: „Es ist in der Vergangenheit seitens des Presbyteriums nicht versucht worden, die Nicolaikirche mit kirchlichem Leben zu füllen. Das, was der Förderverein machte, hätte ansatzweise auch vom Presbyterium angestoßen werden können. Nur: Der Förderverein ist nicht verantwortlich für die fehlenden kirchlichen Angebote.“

Die Schließung werde viele Gläubige dazu verleiten, sich endgültig von der Kirche zu verabschieden, ist Manthey überzeugt. „Und was ist mit dem Gotteshaus in Sendenhorst? Die Gebäude dort wären eher marktgängig und die wenigen Besucher der Friedenskirche könnten auch in der Gnadenkirche in Albersloh unterkommen. Warum sind die Gemeinden nicht längst zusammengeführt worden?“