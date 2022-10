Märchenfiguren entdecken Spezialitäten aus Ahlen

Endlich gibt‘s „Mädchen außer Rand und Band“ in der Schuhfabrik. Niklas Miloczewski, Mia Jehne, Maria Bomba, Angelika Mecchia, Uschi Fink, Ulrich Bomba, Michael Jehne (hinten v.l.) und Adina Abraham (vorne) stehen ab 26. Oktober auf der Bühne.

Die Theatergruppe St. Ludgeri bringt von Mittwoch bis Samstag (26. bis 29. Oktober) jeweils um 20 Uhr im Saal des Bürgerzentrums die Märchenwelt nach Ahlen.

Schon für März 2020 waren die Aufführungen des Stücks „Märchen außer Rand und Band“, das die Theatergruppe selbst geschrieben hat, geplant. Leider machte damals die Coronapandemie einen Strich durch dieses Vorhaben. „Endlich kommt das Stück auf die Bühne“, freut sich deshalb Regisseurin Andrea Kühn-Parciany, dass ihr Ensemble das Publikum nun mit der Komödie erfreuen kann.

Skurril und witzig

Im fünften Stück der Theatergruppe St. Ludgeri erwartet die Besucherinnen und Besucher weniger Boulevard als vielmehr eine Komödie als skurrile und witzige Persiflage. Das Schauspiel besteht aus verschiedenen Märchen, in denen die Figuren alle in Ahlen stranden und dort auf diverse Spezialitäten stoßen, die hier so geboten werden. Im Bühnenbild werden dementsprechend auch Ahlener Motive wiederzuerkennen sein.

Die Aufführungen finden von Mittwoch (26. Oktober) bis Samstag (29. Oktober) jeweils um 20 Uhr statt. Karten, die noch für die ursprünglich geplanten Termine 2020 vorliegen, können umgetauscht werden.