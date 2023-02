Zu einer ganz besonderen Märchenstunde waren jetzt mehrere Grundschulklassen in der Pauluskirche zu Gast.

Grundschüler in der Pauluskirche ganz Ohr

Larissa Neufeld an der Orgel sowie Pfarrerin Dorothea Helling und Pastoralreferent Ralf Peters (v. r.) als Vorleser hatten zur Vorlestunde eingeladen.

Eine Studie der Stiftung Lesen sagt aus, das Vorlesen einen sehr positiven Einfluss auf die Entwicklung von Kindern hat. Die Idee, dass man Vorlesen auch gut mit Musik verbinden kann, hatten Kantorin Larissa Neufeld und Pfarrerin Dorothea Helling von der Evangelischen Kirchengemeinde sowie Pastoralreferent Ralf Peters von der Pfarre St. Bartholomäus. Sie luden die dritten und vierten Klassen Ahlener Grundschulen klassenweise zu einer Märchenstunde auf der Orgelempore in der Pauluskirche ein.

Am Freitagmorgen folgten zum Beispiel die Viertklässler der Albert-Schweitzer-Schule der Einladung. „Das ist der höchste Ort, den man in der Pauluskirche erklimmen kann“, sagte Pfarrerin Dorothea Helling den Schülern zur Begrüßung, die damit einmal sehen konnten, welch überragenden Blick ein Organist in den Innenraum der Kirche hat. Nicht nur das: Kantorin Larissa Neufeld erklärte ihnen auch die Funktionsweise der Orgel: „Wenn ich die Orgel anschalte, hört ihr ein Geräusch – einen Blasebalg“. Mit den Registern könne man dann verschiede Töne erzeugen, wie die einer Flöte oder Posaune.

„Die verzauberten Hosen“

Aufgrund dieser Flexibilität kam deshalb die Idee, die Orgel als Begleitung zu einer Märchenlesung zu nutzen. Wie eine Filmmusik eben. Auf dem Programm stand deshalb das Musikmärchen „Die verzauberten Hosen“. Mit der Orgel habe man die Möglichkeit, verschiedene Charaktere der Märchenfiguren noch mal zu betonen, schilderte Larissa Neufeld. Die liebe Tochter wird mit schönen Tönen begleitet, die unfreundliche Tochter dagegen bekam dagegen nur unfreundlich abgehackte Töne ab. Eigentlich sei es Larissa Neufelds Idee gewesen, dieses Projekt in Angriff zu nehmen, blickte Pfarrerin Dorothea Helling zurück. Sie selbst konnte sich mit dem Gedanken sofort anfreunden, weil sie gerne vorlese. Pastoralreferent Ralf Peters fügte hinzu, dass der ökumenische Gedanke auch ganz sympathisch sei.

Für den Lehrer Benjamin Jäger von der Albert-Schweitzer-Schule passte das musikalische Vorlesen gut ins Konzept der Schule, in der das Lernen von Blasmusikenten eine wichtige Rolle spielt. Mit der Orgel habe man nun ein weiteres spannendes Instrument, dass die Schüler kennenlernen könnten. Das Organisationstrio überlegt, nicht nur Schüler an Vorlesestunden teilhaben zu lassen. In einer offenen Veranstaltung wollen sie dann auch interessierte Erwachsene auf die Orgelbühne der Pauluskirche einladen.