Marktplatz punktet als Lieblingsplatz

Ahlen

Welchen Platz mögen die Ahlener am liebsten? Antworten schafften es zum Auftakt des Innenstadtforums via Smartphones auf die Leinwand. Und mit ihr am häufigsten der Marktplatz. 80 Interessierte waren in die Marienkirche gekommen, um die Zukunft ihrer City zum Thema zu machen.

Von Dierk Hartleb