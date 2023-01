Martinschule ist sehr gefragt

Nach einer Phase zurückgehender Zahlen stabilisierten sich die Anmeldungen an den Grundschulen wieder auf einem höheren Niveau, berichtete Fachbereichsleiter Christoph Wessels im Schul- und Kulturausschuss.

Mit 97 Anmeldungen verzeichnet die Martinschule im Ahlener Westen einen Überhang. Einige Kinder werden also zur ebenfalls katholischen Marienschule gehen müssen

Die Stadt Ahlen legt die Klassenrichtzahl an ihren Grundschulen für das Schuljahr 2023/24 auf 25 fest. Diesem Vorschlag der Schulverwaltung ist der Schul- und Kulturausschuss in seiner Sitzung am Dienstag im Juk-Haus gefolgt. Fachbereichsleiter Christoph Wessels hatte zuvor erläutert, dass nach einer Phase zurückgehender Zahlen sich die Anmeldungen wieder auf einem höheren Niveau stabilisierten.

579 vorläufige Anmeldungen

Die Zahl von 579 Anmeldungen sei allerdings noch vorläufig, führte Wessels weiter aus, weil noch mehr Kinder im schulpflichtigen Alter gemeldet seien. Nur an der Martinschule gebe es bislang mit 97 Kindern einen Überhang an Anmeldungen: „Baulich kann die Martinschule nicht erweitert werden“, stellte Wessels fest. Weil die ebenfalls katholischen Marienschule mit bisher 52 Anmeldungen bei einer Dreizügigkeit noch über Kapazitäten verfüge, müssten einige Eltern und Kinder damit rechnen, an der Schule im Norden eingeschult zu werden.

Albert-Schweitzer-Schule zweizügig

Froh sei er, dass an der Albert-Schweitzer-Schule wieder zwei Klassen gebildet werden könnten. Für die Schule liegen zurzeit 22 Anmeldungen vor. Er gehe davon aus, dass bis zum Schulstart noch weitere Anmeldungen hinzukämen, sagte der Schulfachbereichsleiter auf Nachfragen aus dem Ausschuss.

Zur Barbaraschule führt die Verwaltungsvorlage aus, dass die Zahl der Eingangsklassen aus schulorganisatorischen und baulichen Gründen auf zwei begrenzt werden müsse und die Klassengröße von 25 Kindern nicht überschritten werden dürfe. Die Paul-Gerhardt-Schule sei dagegen dreizügig für eine Klassengröße von 26 Kindern ausgelegt. Entscheidungsgrundlage sei immer der Elternwille, betonte Christoph Wessels. Nur wenn sich der aus übergeordnetem Gründen nicht umsetzen lasse, behalte sich die Stadt vor, das Kind an eine andere Schule zu verweisen.

Maßnahmen abgestimmt

Alle Maßnahmen seien mit der Schulleitung und dem Schulrat abgestimmt, betonte Christoph Wessels. Die Bandbreite der Grundschulklassengrößen liegt nach geltender Rechtslage bei 15 bis 29 Kindern. Kleinere oder größere Klassen sind danach unzulässig.