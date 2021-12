Martinschule sorgt für Lichtblicke

Am Martinstag haben die Schüler der Martinschule wieder ihren traditionellen Sponsorenlauf durchgeführt. Dabei wurden 5828,90 Euro erlaufen. Davon spendete die Schule 2900 Euro an die Aktion Lichtblicke.

„Ihr seid so fleißig gelaufen, dass über 5800 Euro zusammengekommen sind“, freute sich Schulleiterin Stefanie Dudek zusammen mit der Klasse 3a, die stellvertretend für alle Schüler eine Spende von 2900 Euro an Frank Haber­stroh übergab. Der Chefredakteur von Radio WAF nahm den Betrag stellvertretend für die Aktion Lichtblicke entgegen. Die Lokalradios in NRW gehören zum Gründerkreis des Vereins, der sich zum Ziel gesetzt hat, notleidende Familien und Kinder in NRW zu unterstützen.

„Ein großer Teil der Spendengelder geht im Moment in die Flutopferhilfe“, skizzierte Frank Haberstroh ein aktuelles Hilfsprojekt. Darüber hinaus fließen aber auch Spendengelder wieder zurück in den Kreis Warendorf, um dort bedürftige Familien zu unterstützen. Das sind üblicherweise jährlich zwischen 60 000 und 80 000 Euro. Die Hilfe für Familien in den Hochwassergebieten Nordrhein-Westfalens war für Schulleiterin Stefanie Dudek ein Grund, in diesem Jahr die Aktion Lichtblicke zu unterstützen. Ein weiterer war, dass die Gelder lokal eingesetzt werden.

Die zweite Hälfte der erlaufenen Summe verbleibt in der Martinschule. Mit dem Geld werden notwendige Anschaffungen von Spielzeug bis zu Möbeln vorgenommen.