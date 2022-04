Maske ab – oder doch nicht?

Am Sonntag um Mitternacht ist im Einzelhandel die Maskenpflicht entfallen, während sie im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV), in Kliniken und Pflegeeinrichtungen weiterhin gilt. Das Einkaufen wird damit wieder befreiter; es sei denn, die Geschäfte nehmen ihr Hausrecht wahr und pochen auf eine Maskenpflicht in ihren Räumlichkeiten. Letzteres aber zeichnet sich in Ahlen aber nicht ab, wie drei Stichproben ergaben.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

NEUE News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

+ gratis Prämie