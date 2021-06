Maßvoll mit wiedergewonnener Freiheit umgehen

Kürzer als in den zurückliegenden Monaten konnte sich Ga­briele Hoffmann am Mittwoch im Rat bei ihrem Sachstandsbericht zur Corona-Lage in Ahlen fassen. Auch auf eine Präsentation mit Zahlen, Grafiken und Stadtplänen verzichtete die Leiterin der städtischen Ordnungsbehörde diesmal.

Bürgermeister Dr. Alexander Berger schickte vorweg, er sei sehr froh, dass die Situation sich spürbar entspannt habe. Trotzdem wolle er „mahnen und warnen“, das Erreichte nicht leichtfertig aufs Spiel zu setzen, bei aller berechtigten Freude darüber, wieder Restaurants oder Kulturveranstaltungen besuchen zu können. Man werde die Entwicklung des Infektionsgeschehens in enger Abstimmung mit dem Kreis und den anderen Kommunen weiter aufmerksam beobachten.

Gabriele Hoffmann verwies auf die aktuellen Zahlen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz im einstelligen Bereich und stellte fest, Ahlen sei im Kreis Warendorf nicht mehr die Stadt mit den schlechtesten Werten: „Das Schlusslicht haben wir schon lange abgegeben.“ Daher sei die regelmäßige Telefonkonferenz mit dem Kreis ausgesetzt worden. Auch die Einsatzzeiten des Außendienstes seien zurückgefahren worden und wieder nahe am Normalzustand.

Hoffnung für Herbstkirmes und „Pöttkesmarkt“

Die Verwaltung, so Gabriele Hoffmann weiter, stelle derzeit bereits Überlegungen an, ob und wenn ja in welcher Form in diesem Jahr wieder Veranstaltungen wie Herbstkirmes, „Pöttkes- und Töttkenmarkt“ und „Ahlener Advent“ durchgeführt werden könnten. Wie Dr. Berger appelliere aber auch sie an die Bürger, mit den zurückgewonnenen Freiheiten „maßvoll“ umzugehen und „vielleicht nicht sofort wieder alles zu tun, was möglich ist“. Die Fachbereichsleiterin abschließend: „Wir sind noch nicht durch die Pandemie, aber ich denke, wir sind auf einem guten Weg.“

Die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Petra Pähler-Paul, bat die Verwaltung, die Sommerpause zu nutzen, um sich auf eine mögliche vierte Welle im Herbst und Winter vorzubereiten, mit Blick auf die besorgniserregende Ausbreitung der hochansteckenden Delta-Variante.